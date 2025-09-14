BRUTAL AGRESIÓN EN PINAMAR: un joven fue atacado a la salida de un boliche y su madre pide testigos

ZONALES





La madrugada del domingo terminó con un hecho de violencia en pleno centro de Pinamar. Un joven, conocido entre sus amigos como “Chimuelo” o “Chimo”, fue agredido por tres hombres en la esquina de Jonás y Shaw, a la salida de un boliche.





Según relató su madre, María Victoria Cruces, el ataque ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando el grupo de amigos salía del local bailable. La víctima fue el último en retirarse: mientras se disponía a subir a un auto, alguien lo llamó desde atrás, le tocaron el hombro y recibió un fuerte golpe en el rostro. El joven perdió el conocimiento y luego despertó junto a un amigo en otro lugar.





El saldo de la golpiza fue una fractura en un dedo y una seria lesión en el ojo izquierdo. “No sabemos por qué le pegaron. No le robaron ni el celular ni la billetera”, señaló la madre, descartando que se tratara de un asalto.





Cruces pidió colaboración a la comunidad para identificar a los atacantes. Según los testigos, serían tres hombres de entre 25 y 30 años, uno de ellos calvo y otro vestido con un buzo blanco. Se desplazaban en un Peugeot blanco, modelo 206 o 207.





“A veces la violencia no tiene una causa y no la vamos a justificar. Queremos que se sepa lo que pasó y que la justicia actúe”, expresó la madre en su mensaje, en el que además convocó a vecinos y turistas a decir “no a la violencia de la nocturnidad”.





El hecho generó preocupación en Pinamar, donde cada temporada se repiten episodios violentos en la salida de los boliches. La familia de la víctima espera ahora que la Justicia avance en la identificación de los agresores y que la sociedad aporte información que permita esclarecer el ataque.