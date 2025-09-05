AMENAZA Y FUEGO EN SANTA TERESITA: Hombre se atrincheró en un techo y provocó un incendio

ZONALES





Una mañana de tensión se vivió este viernes en Santa Teresita, cuando un hombre ingresó a un edificio en demolición, roció parte de la estructura con nafta y desató un incendio.





El episodio ocurrió cerca de las 8:30, en la esquina de Costanera y calle 38. Testigos indicaron que el sujeto, además, amenazó con arrojar bombas Molotov y se atrincheró en el techo, poniendo en riesgo a los trabajadores que se encontraban en la obra.





Según trascendió, el hombre buscaba impedir la demolición de un local comercial contiguo al edificio, incluido en el área prevista para la intervención.





Rápidamente, personal de seguridad y emergencias se presentó en el lugar para contener la situación y resguardar a las personas de la zona.





El implicado, junto a otras dos personas, fue detenido y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la Justicia.





Con datos de FM La Marea.