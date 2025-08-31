PINAMAR: Demoran a dos hombres por una seguidilla de robos en vehículos estacionados

La Policía de Pinamar demoró este domingo 31 de agosto a dos hombres acusados de protagonizar una serie de hurtos en autos estacionados, luego de ser detectados en tiempo real por las cámaras de seguridad municipales. El hecho ocurrió en la zona de Simbad del Marino y Rivadavia, y terminó con el secuestro de diversos elementos sustraídos de al menos tres rodados.





El operativo comenzó cuando el Centro de Monitoreo del 911 alertó a los móviles en servicio sobre la presencia de dos sujetos caminando por avenida Bunge en dirección a Simbad del Marino, abriendo vehículos estacionados. Según el registro visual, uno vestía una campera marrón clara y el otro un buzo amarillo.





Minutos después, efectivos que patrullaban la zona divisaron a los sospechosos en la intersección de Simbad del Marino y Rivadavia. Fueron identificados como J. A. Cajal, de 22 años, y M. J. Corral, de 37, ambos de nacionalidad argentina, albañiles y domiciliados en la localidad de Ostende.





Durante la requisa, se les encontraron anteojos recetados, gafas de sol, una pinza, cinta aisladora, un cargador de teléfono celular y documentación de distintos vehículos, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de elementos robados.





Con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la verificación de las cámaras de vigilancia, se identificaron tres automóviles que habían sido forzados:

Volkswagen Touareg , propiedad de un comerciante de Pinamar. El dueño constató que la guantera estaba abierta y todo revuelto, y reconoció como propios la pinza, la cinta aisladora, un llavero y un par de anteojos.

Renault Logan , propiedad de un residente en Rivadavia al 300. La víctima denunció el faltante del seguro, manuales y la VTV.

Chevrolet S10, perteneciente a un turista de Tandil. Le sustrajeron la cédula automotor y documentación del seguro.

Tras ser informada la UFID N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Dr. Juan Pablo Calderón, se dispuso la aprehensión de Cajal y Corral por el delito de hurtos reiterados.



