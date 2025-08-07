Identificaron a la persona fallecida en el choque frontal de Ruta 2

ZONALES





Un choque fatal sobre ruta 2 este miércoles en la tarde provocó la muerte de un hombre de 52 años que conducía un vehículo que circulaba en contramano por la autovía y colisionó de forma frontal contra otro rodado.

Según confirmaron fuentes de la policía vial, la víctima fatal del choque es el conductor del automóvil que transitaba en situación de infracción por la carretera. El miércoles por la noche se confirmó que se trata de un hombre oriundo de Balcarce, identificado como Leonardo Martín Viudez.

El hombre que conducía un Chevrolet Corsa en supuesto sentido contrario al permitido impactó de frente contra otro vehículo, un Chevrolet Sonic, que circulaba correctamente por su carril. A raíz del violento choque, el conductor del Corsa perdió la vida en el lugar.

A partir de lo detallado por Aubasa, empresa concesionaria de la ruta, se supo que el hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas a la altura del kilómetro 334 en los carriles en sentido hacia Mar del Plata, en el tramo que une las localidades de General Pirán y Coronel Vidal.

Viudez perdió la vida en el acto producto del fuerte choque. La conductora del otro vehículo involucrado fue trasladada al hospital de Coronel Vidal, lúcida y consciente al momento de ser derivada al nosocomio local.

En el lugar intervinieron bomberos de la región y personal de la policía vial, quienes constataron que al momento del siniestro caía lluvia sobre la calzada.