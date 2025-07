Se conoció la frase con la que Nico Vázquez habría dejado a Gimena Accardi

NACIONALES





Ximena Capristo intervino en el escándalo que rodea la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi. Durante su participación en el programa SQP (América), que conduce Yanina Latorre, aseguró haber recibido información directa y compartió una frase que el actor le habría dicho a su expareja al finalizar la relación.

Capristo explicó que el conflicto comenzó cuando Vázquez desarrolló sentimientos por Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Según su relato, todo habría empezado cuando Fernández reemplazó a Julieta Nahir Calvo en Tootsie, y allí se generó un primer acercamiento.

Qué dijo Ximena Capristo sobre la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi





“A mí me contaron que ella quedó impactada con Nico cuando trabajaron juntos, y que luego la eligieron para Rocky. En esa selección también participó Gimena”, detalló Capristo. Luego, la actriz lanzó una versión inesperada: “Durante ese reemplazo se generó una tensión sexual entre ellos. Esa información me llegó desde adentro del elenco. Me dijeron que Nico se sentó frente a Gimena y le dijo: ‘No es una calentura, no te quiero lastimar’”.

Horas antes, el propio Vázquez había hablado sobre los rumores y aclaró que mantiene un vínculo amistoso con Dai Fernández. También afirmó que esperaba que lo relacionaran con ella, ya que comparten escena en el teatro.