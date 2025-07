MADARIAGA – El robo a “El Catamarqueño”, un allanamiento erróneo, grietas entre la seguridad y la justicia llevaron la causa a "Foja Cero"

La víctima fue Jesús Aibar. El apuntado, Héctor Jaime. El error, según reconocieron desde la Fiscalía, fue humano y evitable. El asalto al histórico comerciante madariaguense no solo dejó el saldo de un delito, sino también el de una familia que terminó señalada y expuesta por un procedimiento judicial que, según se reveló este lunes, se basó en una interpretación errónea de las imágenes de videovigilancia que aportó el COM de la Secretaría de Seguridad Local.

El domingo por la tarde, la Policía allanó una vivienda del barrio Kennedy con orden judicial. Allí reside Héctor Jaime, quien fue señalado por tener un auto que habría participado en el escape de los tres delincuentes que, horas antes, redujeron al comerciante de 84 años atándolo y robándole unos $20.000.

Jaime, en declaraciones a FM Actitud, fue contundente:

Relató que accedieron sin resistencia al operativo, pero que los tratos y la exposición pública que sufrieron lo dejaron marcado.

Según Jaime, todo el señalamiento se basó en imágenes mal interpretadas: “No sé quién es el inútil que trabaja en las cámaras, tendría que haber visto que era un padre con dos nenes. Entran a la panadería y salen a los 3 minutos. No se puede creer”.

Este lunes, el fiscal Walter Mercuri explicó públicamente en Radio Tuyú qué ocurrió:

“Luego del allanamiento me puse a revisar el expediente y advertí que las imágenes que se enviaron eran grabaciones hechas con un celular a una pantalla. No tenían fecha ni horario. Luego, al llegar las imágenes originales, se constató que Jaime estaba con sus hijos en una panadería a las 17:29. El robo ocurrió después de las 18:00. No coinciden los tiempos, ni la composición del grupo”.