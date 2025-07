La letal respuesta de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias por meterse con su marido: "Sos una pobre fracasada"

NACIONALES





Yanina Latorre le respondió a Fernanda Iglesias por exponer una presunta infidelidad de Diego Latorre y fue letal.

La periodista contó en Instagram que el exfutbolista se habría reencontrado con una mujer que conoció en Bariloche durante el secundario y dio detalles.

Fernanda Iglesias se molestó por los comentarios que hicieron sobre ella en LAM (América TV) e intentó tirarle carpetazos a Yanina Latorre pero metiéndose con su marido.

Ante esto, la conductora hizo un fuerte descargo en SQP (América TV) y sentenció: "Esto te grafica. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron, te desestabiliza. Tenés un problema con el cuerno y pensás que a mí me pasa lo mismo, pero me chupa tres huevos. Seguí buscando algo para lastimarme".

"Sos tan mediocre que vos misma contás públicamente que extorsionás y amenazás. En vez de defender con tu verdad le buscás mier... a Diego porque yo estoy acá y vos estás en tu casa mirándome", agregó.

"No llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia porque maltratabas trabajadores. Sos mala mina. ¿Por qué no hacés algo que me lastime? ¿Qué carajo le buscás mier... a Diego? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés", arremetió.

Lejos de poner paños fríos, Yanina recordó: "Pero qué puedo esperar de una mina que un día se fue a España, dejó al hijo tirado en el colegio, no le importó, y cuando se enteró que el marido la cagaba, vino a Argentina y dejó tirada a la hija en Europa. No tenés instinto materno, no pudiste formar una familia".

"Yo soy picante y filosa, y puedo hablar, pero no carpeteo. ¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días amenazando a un tipo? Quién sos vos para decidir que mi familia deje de funcionar o que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pelotu... fracasada que no llegaste a nada. Me das pena. Lo único que no te perdono es el sufrimiento de mis pibes, que no tienen que saber con quién cog... los padres. Yo tengo tres programas por día, me sobra el laburo, y a vos te rajan de todos lados, pero no por mala periodista sino por mala gente", continuó molesta.

Tras leer una vieja denuncia por supuestos maltratos contra Fernanda, la conductora de América TV disparó: "Vos sos una psicópata y una sociópata. Buscá el concepto y el término. Encontrame mier.. a mí, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina, quedás mal vos. Yo estoy divina, con mi propio programa, me reí todo el día y tengo dos hijos divinos que aman y me están bancando".

En el afan de defenderse tras el accionar de la periodista, Latorre se metió con sus problemas de salud mental: "Vos no cuidás ni a tus hijos. El fin de semana cuando estás deprimida te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe, y eso es ser una basura".

"Lo único que me importa son mis hijos y yo, el laburo y lo que hago, y la familia que conformé, que con defectos y virtudes salimos adelante. Hace 31 años que estamos juntos y es lo que pudimos armar, vos estás sola", sumó.

"Ella está enferma, pero la maldad del enfermo no te hace impune. Ya cuando lastima y tengo a mis hijos y mi vieja acosados... paremos la moto", se quejó en otra parte de su descargo.





Sobre la supuesta infidelidad de su marido, la mediática manifestó: "Anoche Fernanda me escribió, me mandó el audio de la mina. Es una crueldad. A mi no me lastima, te lastimas vos, a la mina y a Diego. Yo nunca publiqué ni una amante de tu marido. Hoy Lola lo llamó a Ángel preocupada para preguntarle qué tenía Fernanda. Me quiso acompañar al programa. Yo nunca me metí con sus hijos. Como es resentida, lo goza. Yo lo freno porque vi a Dieguito, Lola y a mi mamá preocupados. A Diego ni le pregunté porque no me importa".

Qué dijo Fernanda Iglesias de Diego Latorre





El enojo de Fernanda Iglesias con Yanina Latorre escaló alto y desencadenó un nuevo escándalo mediático.

La periodista venía amenazando en Instagram con publicar información sobre una presunta infidelidad de Diego Latorre ​a Yanina, y finalmente cumplió. "No hay mejor defensa que un ataque", argumentó.

Previamente mostró que el comentarista deportivo la llamó para que no hablara más del tema; sin embargo, no le importó y dio a conocer su información.

"La semana pasada me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este exfutbolista. Me lo quería contar, no sé por qué. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el reencuentro, el lugar y todo...", introdujo Fernanda Iglesias mediante sus historias.

"Quedó ahí y yo dije 'no voy a hacer nada con esto, tema de ellos', pero el viernes en LAM me dieron a mí para que tenga, cuando estaban hablando de otro tema. Contaron un montón de mentiras sobre mí... Ya me venía bancando hace un montón que dijeran estupideces, barbaridades sobre mí, y no sabía cómo defenderme. Entonces, no hay mejor defensa que un ataque", sentenció.

"Por eso decidí exponer lo que sabía, porque estaba harta. Hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí", agregó.

Respecto a la supuesta infidelidad, detalló: "Parece que se encontraron hace años. No sé qué habrá pasado entre ellos para que ella decida contármelo... si quería que se hiciera público o qué".

Acto seguido, la panelista de Puro Show (El Trece) expuso un audio que le envió la mujer que dice haber tenido un affaire con Diego Latorre. "Me da un poco de miedo contarte la historia porque soy docente, tengo 56 años, tengo un perfil bajo y soy lo más sano que hay, nada más alejado de lo que ustedes están acostumbrados en la farándula", comenzó.

"Nos conocimos en Bariloche, en 5° año, no nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un año. Divino... nos encontramos para recordar todos esos momentos, algo lindo", relató la mujer sobre el exfutbolista, que en el chat con Fernanda confirmó que se trataba de Latorre.





La periodista fue por más y respondió las inquietudes de sus seguidores sobre el tema. "¿Cómo sabés que es verdad?", le consultó un internauta. "Porque me lo confirmó la persona que me llamó, el exfutbolista", aseguró Iglesias.