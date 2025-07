MADARIAGA: Auto, celulares y prendas de vestir secuestradas por el asalto a "El Catamarqueño"

MADARIAGA





El secretario de Seguridad de General Madariaga, Roberto López, analizó la situación actual en materia de delitos en la ciudad y se refirió al robo que sufrió el comerciante Jesús María Aibar, un vecino muy conocido por haber sido durante décadas el propietario de la tienda “El Catamarqueño”, ubicada en calle Martínez Guerrero al 1800.





El caso Aibar





Durante el fin de semana, tres delincuentes ingresaron a la propiedad de Aibar mientras él se encontraba solo en su vivienda, que comparte con el local comercial. Entraron por el patio trasero, lo redujeron sin exhibir armas, lo ataron con prendas de vestir, y comenzaron a revolver tanto el domicilio como el comercio buscando dinero.





“Lamentablemente este fin de semana tuvimos un hecho en la calle Martínez Guerrero, muy conocida en Madariaga. Estaba solo en su casa cuando ingresaron tres individuos, le revolvieron todo y se llevaron poco dinero. Afortunadamente no fueron violentos con él, pero la situación fue muy angustiante”, relató López.





El botín fue menor: menos de $20.000, que Aibar tenía reservado para ir a cortarse el pelo. A pesar de que los ladrones intentaron borrar rastros llevándose el DVR de las cámaras de seguridad internas, el sistema de monitoreo municipal, más las cámaras privadas de la zona, permitió reconstruir los movimientos de los delincuentes.





“Pudimos trazar la ruta del auto gracias a las cámaras. Entraron desde Pinamar por Ruta 74 y lo dejaron en el barrio Kennedy. Gracias a eso se logró un allanamiento en un domicilio de la calle 46, donde se secuestró el vehículo utilizado en el hecho y otros elementos importantes como celulares y prendas de vestir”, precisó el funcionario.





Un allanamiento con sabor amargo





Pese al rápido accionar policial y al trabajo del área de Monitoreo, el sospechoso no quedó detenido, ya que el fiscal de Villa Gesell, Sergio García, solo autorizó el secuestro del vehículo y no ordenó detenciones. “Es lo malo que a veces pasa: no llegamos a tener personas aprehendidas. Esperamos que, con el cambio de fiscal, pueda haber una nueva orden y este delincuente y sus acompañantes terminen presos”, afirmó López en Radio Tuyú.





El secretario de Seguridad detalló que el robo a Aibar no se trató de un hecho al azar ni de un simple hurto: “No es un caso de descuidismo como el robo de una garrafa o una prenda. Ingresaron con la intención clara de buscar dinero, ataron al vecino y revolvieron todo, aunque no usaron armas ni ejercieron violencia física”.





Según reveló, ya hay personas identificadas, al igual que el vehículo utilizado, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación. “Ahora resta que la justicia actúe”, insistió.





Balance de la seguridad en Madariaga





Más allá de este episodio puntual, López aseguró que los índices delictivos bajaron en comparación con años anteriores, aunque reconoció que el delito cero es una utopía. “La idea de tener una ciudad con hechos cero no se puede, pero estamos más cerca gracias a la prevención y a las herramientas que le damos a la justicia una vez cometido el hecho”, explicó.





El funcionario remarcó que muchos de los autores de delitos son individuos conocidos por sus antecedentes, y criticó la falta de eficacia en la cadena judicial: “Hemos tenido hechos con personas que entran y salen todo el tiempo. Si todos los delincuentes con causas estuvieran presos, podríamos estar mucho más cerca del delito cero”.





“Nosotros colaboramos en todo, incluso en combustible”





Roberto López también aprovechó para señalar el esfuerzo que hace el municipio de Madariaga en términos presupuestarios y logísticos: “La seguridad debería ser competencia exclusiva de la Provincia, pero nosotros colaboramos en todo: combustible, móviles, mantenimiento, cámaras”.





En cifras, fue claro: “La Provincia entrega 9 millones de pesos mensuales para combustible, pero nosotros gastamos entre 12 y 13 millones por mes. En lo que va del año ya invertimos más de 80 millones de pesos en combustible para patrulleros. Además de los 2 o 3 móviles que están por cuadrícula, aportamos 14 móviles más desde el municipio”.





Conclusión

López cerró la entrevista con un llamado a la conciencia colectiva: “La seguridad es una tarea de todos. Desde el municipio hacemos un esfuerzo enorme en recursos, en prevención y en tecnología. Tenemos un sistema de cámaras y monitoreo muy robusto, y una policía comprometida. Pero necesitamos que la justicia esté a la altura, para que los responsables estén donde deben estar: presos”.