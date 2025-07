Boca busca salir de la crisis: reestructuración en el Consejo de Fútbol y decisiones clave de Russo y Riquelme

NACIONALES

El presente de Boca Juniors atraviesa una de las etapas m谩s delicadas de su historia reciente. La derrota ante Hurac谩n no solo extendi贸 la racha negativa a 11 partidos sin ganar, sino que profundiz贸 la sensaci贸n de que el equipo perdi贸 el rumbo dentro y fuera de la cancha. En medio de este escenario, Miguel 脕ngel Russo lanz贸 una frase que reson贸 en todo el club: “Es momento de hacer los cambios que el club necesita”. No habl贸 solo de t谩ctica ni de nombres propios en el once inicial; habl贸 de un movimiento institucional de fondo.





En la intimidad de la dirigencia entienden que ya no alcanzan los ajustes superficiales. Boca necesita orden interno, conducci贸n clara y decisiones concretas para recuperar autoridad. Entre las medidas que est谩n sobre la mesa aparece la posibilidad de una fuerte reestructuraci贸n en el Consejo de F煤tbol, e incluso, de forma m谩s dr谩stica, su disoluci贸n. La idea comenz贸 a circular t铆midamente el lunes y, aunque en primera instancia fue negada en Ezeiza, con el correr de las horas cobr贸 fuerza.





Este martes, Marcelo Delgado, Ra煤l Cascini y Mauricio Serna estuvieron en el predio, pero la ausencia de Juan Rom谩n Riquelme fue notoria. Si bien no hubo comunicaci贸n oficial, la incertidumbre sobre el futuro del Consejo domin贸 la jornada. El malestar de los hinchas viene de larga data: los recientes fracasos deportivos, el papel贸n administrativo con la inscripci贸n de jugadores para la Copa Sudamericana 2024 por un error horario y algunas declaraciones p煤blicas que generaron cortocircuitos, instalaron la sensaci贸n de que se necesita un golpe de tim贸n.





Una de las alternativas que se estudia es mantener a Delgado como ladero de Riquelme y reubicar a Cascini y Serna en otras funciones. Tambi茅n circula la idea de reemplazar la estructura actual por una sola figura que act煤e como nexo entre el plantel, el cuerpo t茅cnico y la dirigencia. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse est谩 el de Carlos Navarro Montoya, excoordinador de inferiores en la gesti贸n de Daniel Angelici y excompa帽ero de Riquelme en el recordado Boca del Apertura 1996.





El trasfondo pol铆tico tambi茅n juega su propio partido. Un eventual cambio en el Consejo no solo apuntar铆a a buscar soluciones futbol铆sticas sino a enviar un mensaje hacia afuera: que la conducci贸n escucha el reclamo popular y est谩 dispuesta a modificar el modelo. La previa del duelo contra Racing en la Bombonera podr铆a ser el escenario para mostrar esa se帽al.





Russo bajo presi贸n y el caso Merentiel





En paralelo a la crisis dirigencial, Russo enfrenta el desaf铆o de sostener su cargo en medio de un contexto adverso. El t茅cnico acumula siete partidos sin triunfos desde que asumi贸: cuatro empates y tres derrotas. La actuaci贸n ante Hurac谩n fue el punto m谩s bajo, con un equipo que apenas remat贸 una vez al arco en 90 minutos. Pero el desconcierto t谩ctico no fue el 煤nico tema: el ins贸lito episodio de Miguel Merentiel desat贸 una tormenta interna.





El delantero apareci贸 en el campo para jugar el segundo tiempo cuando ya hab铆a sido reemplazado. La escena, in茅dita en un club de primera l铆nea, dej贸 en evidencia fallas de comunicaci贸n y tensiones en el vestuario. Oficialmente, Russo habl贸 de un “problema de papeles”, pero versiones internas apuntan a un cruce verbal en el entretiempo. El t茅cnico habr铆a retado al plantel por el flojo rendimiento y Merentiel habr铆a respondido de manera que no cay贸 bien. Russo lo sustituy贸 y la confusi贸n posterior solo profundiz贸 la crisis de autoridad.





Este martes hubo un intento de calmar las aguas: Merentiel se entren贸 con el grupo y mantuvo una charla privada con Russo para limar asperezas. No habr谩 sanciones, pero el episodio dej贸 cicatrices, sobre todo porque el DT hab铆a confiado en el uruguayo como capit谩n en el Mundial de Clubes. Ahora, el futuro de su titularidad ser谩 una se帽al clave de c贸mo qued贸 la relaci贸n.





Lesiones, egos y tensiones silenciosas





El caso de Carlos Palacios suma otro foco de conflicto. El chileno contin煤a entren谩ndose diferenciado por una tendinitis en la rodilla izquierda, pero la ausencia de lesiones visibles en los estudios alimenta dudas sobre su compromiso. Russo cree que no est谩 en condiciones f铆sicas, pero puertas adentro hay quienes ven un trasfondo an铆mico o disciplinario.





A eso se suman las figuras de peso relegadas: Marcos Rojo, Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi siguen trabajando con el plantel pero no tienen minutos. La acumulaci贸n de egos y tensiones en un grupo de 39 profesionales complica la gesti贸n diaria. La semana pasada, tras la ca铆da con Hurac谩n, Russo organiz贸 una charla grupal y decidi贸 apartar a los que no hab铆an jugado ese partido. Entre ellos estaba Rojo, quien al enterarse opt贸 por abandonar la pr谩ctica, gesto que encendi贸 nuevas alarmas sobre la convivencia interna.





El mensaje de Russo es claro: necesita cortar con los vicios internos y encontrar un equipo que vuelva a competir. Por ahora cuenta con el respaldo del presidente, pero el margen es m铆nimo. Un nuevo tropiezo, especialmente de local ante Racing, podr铆a sellar su salida. En Boca lo saben: el partido que viene no es solo un cl谩sico, es una final para evitar que la crisis se convierta en algo irreversible.