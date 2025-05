Drama por una joven de Río Gallegos desaparecida en Córdoba: qué se sabe de sus últimos movimientos

NACIONALES





La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 emitió una solicitud de colaboración ciudadana para localizar a Martina Giuliana Yas, de 32 años, originaria de Río Gallegos, Santa Cruz.

Martina fue vista por última vez el miércoles 21 de mayo alrededor de las 14:00 horas en la calle Aviador Petirossi 3066, del barrio Estación Flores de Córdoba. La joven no conoce la ciudad, carece de amistades y no tiene un lugar fijo donde alojarse.

Al momento de su desaparición llevaba consigo una maleta celeste con detalles en verde manzana, una mochila con diseño de mándalas en tonos azules y rosas, y otra mochila de cuerina gris. Vestía un pantalón claro ajustado, una camiseta de mangas tres cuartos verde militar y un pañuelo con flores en tonos verdes y marrones, según comunicó el Ministerio Público Fiscal.

Martina mide aproximadamente 1.65 metros, es delgada, de tez trigueña y cabello castaño oscuro. Presenta un rapado en el lado derecho de su cabeza, un flequillo corto con un tatuaje de un ojo sobre él, y otro tatuaje de una hoja de cannabis debajo del mentón.

Adriana, la madre de la joven extraviada, expresó su angustia a ElDoce.tv: “Desde el miércoles no tenemos contacto con ella. La última vez que hablamos fue el miércoles a las 2 de la tarde. No sé cómo estaba vestida, solo sé que se fue con sus cosas y no sabemos mucho más”.

Tami, una amiga de Martina añadió desde la Patagonia: “El miércoles por la mañana fue la última vez que la mamá tuvo contacto con ella. Estaba en Córdoba para un tratamiento médico. Llevaba un pantalón claro, el pelo recogido y una remera camuflada. No le gusta manejarse sola en ciudades grandes”.





Según relató la madre, la joven se había trasladado a Córdoba hace dos semanas con una amiga, alojándose en la casa de un conocido. “El miércoles se pelearon y la echaron. Ahora está en la calle, sin conocer a nadie ni tener teléfono”, lamentó.

La mujer también mencionó que, según un comentario en una publicación, Martina fue vista en la Plaza de los Niños frente a la terminal vieja de Córdoba. Y por eso se solicitó a la Policía que revise la zona. Cualquier información sobre el paradero de Martina puede ser comunicada a la Unidad Judicial 6, al teléfono 4481016 interno 34101, o en la calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo de Córdoba.