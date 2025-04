Robaron cables en el Club Juventud Unida y dejaron sin luz un predio

MADARIAGA





En la tarde de este domingo, alrededor de las 16:30 horas, un integrante de la comisión del Club Juventud Unida fue informado por personal de la empresa de alarmas IASSA sobre un corte de energía en las instalaciones ubicadas en la intersección de las calles Guatemala y Chile de nuestra ciudad.





Al llegar al predio, el directivo constató que el club efectivamente se encontraba sin luz y que los cables que van desde el medidor de electricidad hasta un palo de palmera habían sido cortados y sustraídos. Según estimaciones, la cantidad de cable robada oscila entre los 20 y 25 metros.





Consultado por las autoridades, el representante del club indicó que no hay testigos del hecho y que las instalaciones no cuentan con cámaras de seguridad privadas. Tampoco pudo precisar el valor de los elementos sustraídos ni el tipo exacto de cable robado. Se presume que el robo ocurrió entre las 14:45 y las 16:30 horas.





Además, se confirmó que el club no dispone de servicio de sereno luego de la finalización de los partidos de fútbol, y que si bien cuenta con un sistema de alarmas, no posee seguro contra este tipo de daños. No se registraron otros destrozos en las instalaciones y, hasta el momento, no hay sospechosos identificados.