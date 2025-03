Un avión de Aerolíneas Argentinas dio vueltas una hora en el aire: investigan a la torre de control

NACIONALES





Un avión de Aerolíneas Argentinas sobrevoló durante casi una hora el aeropuerto internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, debido a problemas en la comunicación con la torre de control.





Según las primeras versiones, el piloto intentó comunicarse en varias oportunidades, pero no recibió respuesta de los controladores. Esto impidió que pudiera confirmar las condiciones para aterrizar.





Investigación en curso





Ante el incidente, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) inició una investigación y desafectó temporalmente al personal involucrado. En un comunicado, aseguraron que se aplicarán sanciones para evitar que se repita una situación similar.





Trascendió que el controlador aéreo que debía estar en su puesto no se encontraba activo. Aún no se confirmó si se trató de una tardanza o si se quedó dormido. Tampoco se informó por qué no había un reemplazo disponible.





El vuelo afectado fue el ARG1724 de Aerolíneas Argentinas, con matrícula LV-CHQ. Había partido de Aeroparque con destino a Sauce Viejo, donde otros cien pasajeros esperaban para abordar hacia Buenos Aires. Durante 53 minutos, la aeronave permaneció en el aire hasta recibir autorización para aterrizar.





Declaraciones de las autoridades





Gisela Riuli, presidenta del directorio del aeropuerto, expresó su preocupación y confirmó que la EANA aún no brindó explicaciones sobre la ausencia del personal.





“A las 7:05, como todos los días, el personal de la provincia pidió autorización a la torre para hacer el control previo, pero no hubo respuesta. Se activó un protocolo de emergencia y se notificó la falta de controladores”, explicó.





Además, detalló que la torre de control tiene acceso exclusivo para el personal de la EANA. “Nadie más puede ingresar, por lo que no sabemos qué pasó”, agregó.





Riuli también señaló que la aerolínea fue notificada del problema cuando el avión ya estaba en vuelo. Por esa razón, el piloto llegó a Sauce Viejo sabiendo que la torre no estaba operativa. Tuvo la opción de regresar a Aeroparque o aterrizar en Paraná, pero decidió esperar en el aire porque tenía suficiente combustible.





Seguridad garantizada, pero incidentes graves





Desde la EANA aseguraron que la seguridad nunca estuvo en riesgo, ya que el piloto se mantuvo en contacto con los centros de control de Ezeiza y Paraná. Sin embargo, Riuli insistió en que la ausencia del controlador local representó una grave irregularidad.





“El comandante esperaba indicaciones de la torre de Sauce Viejo, pero no hubo respuesta porque, en teoría, no había nadie en el puesto de control”, denunció.





Las dos empleadas que debían estar de servicio fueron apartadas mientras avanza la investigación. “Sabemos que no estaban en su lugar. Pedimos explicaciones y recién hoy, tras una reunión con la ANAC, nos confirmaron que abrieron sumarios administrativos”, concluyó Riuli.





El caso fue catalogado como un “incidente grave” y se espera que las autoridades tomen medidas para evitar nuevos episodios de este tipo.