MADARIAGA – PASÓ EN CNM: Provincia le pedirá a Nación el traspaso y manejo del tren para asegurar los viajes a Pinamar

Avanzamos en kilómetros de vías como no se había dado en 30 años y vemos que el gobierno nacional busca la reducción de la inversión en materia social porque no llega a la ecuación que exige el Fondo Monetario y restringe de derechos a los bonaerenses. Con el mandato que me ha dado el gobernador sí los queremos cuidar y dar conectividad. Esto es volver años para atrás.