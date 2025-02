MADARIAGA: Entró a su casa y se encontró a un delincuente adentro que “pidió perdón” y escapó

MADARIAGA

Una vecina ingresó con su perro a su domicilio en Dominicana al 600 y adentró se sorprendió al encontrar a un reconocido delincuente del ámbito local en el interior quién intentó ocultar su rostro con una remera.

Todo ocurrió el miércoles 22 de enero por la tarde peor recién fue denunciado el hecho en las últimas horas.

El ladrón tenía miedo de salir porque el can es de gran porte y primero buscó una excusa para justificar su presencia en el sitio al manifestar que un tal Jhony lo había enviado a buscar unas cosas a ese domicilio.

Luego le pedía por favor que corra al perro para que libere su salida de la vivienda: 'Sacá el perro así me voy, perdoname, yo no hago esto, sacá el perro así me voy, andate para adelante así me voy'.

Finalmente pudo escapar y con el correr de los días la dueña detectó el faltante de una atornilladora inalámbrica marca Einhell y un percutor marca Makita, valuados en aproximadamente $500.000