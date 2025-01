Rescataron a un perro que pasó cinco días en el techo de una casa sin agua ni comida

NACIONALES





El hecho se conoció cuando vecinos del Parque Independencia, de la ciudad de Rosario, denunciaron el abandono de un perro en la terraza de una vivienda en la calle 27 de febrero al 2500.





Los vecinos relataron que la familia se mudó y abandonaron al perro en la terraza de lo que era su hogar. Pasaron más de cinco días y nadie se presentó a asistir al can, lo que hizo que vecinos denunciaran la situación.





Tras la denuncia, la Brigada Ecológica y Rescate Animal se presentó en el lugar y solicitó al fiscal Federico Rébola el permiso para retirar al perro.





Los agentes pudieron rescatar al perro con maniobras no invasivas: “A simple vista desnutrido, deshidratado, en mal estado higiénico”. Además, entre sus tareas, los oficiales revisaron el lugar y no encontraron ni comida ni agua al alcance del can.