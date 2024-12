Viajaba en auto con su novio, chocaron y ella murió

NACIONALES

La muerte de Fabiana Pacheco conmocionó este lunes a la ciudad cordobesa de Villa María. La mujer, que se desempeñaba como delegada de ATE y trabajaba en la sede del Pami, estaba internada desde el 1°de diciembre, cuando chocó con el auto en el que viajaba junto a su novio, que sólo sufrió heridas leves. En medio del duelo, el entorno más cercano de la víctima puso en jaque la hipótesis de un accidente y apuntó contra la pareja.

Como consecuencia del impacto, Pacheco, que iba en el asiento del acompañante, salió despedida del coche y sufrió un gravísimo traumatismo de cráneo. Desde ese momento, permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias de Córdoba capital. En tanto su pareja, Gastón Emanuel Páez, sufrió politraumatismos pero ninguno de gravedad.





En principio, la fiscal de Río Segundo Patricia Baulies imputo a Páez por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente. Sin embargo, en las últimas horas las amigas de Pacheco expresaron dudas sobre el accidente que le costó la vida.

“Esto no cierra por ninguna parte. Cuando subíamos al auto, Fabiana no arrancaba si todas no tenían puesto el cinturón de seguridad”, señaló una de las amigas de la víctima, en diálogo con Villa María Ya!. Por otro lado, relató que a los tres meses de noviazgo entre Pacheco y Páez aparecieron los primeros episodios de violencia.

“El era un tipo que la vivía hostigando, denigrándola”, afirmó la joven, que junto con un grupo de amigas de la mujer fallecida se presentó como querellante en la causa. Y agregó: “La vivía tratando de p... (...) Como ella ya no podía tener hijos, él le decía que no servía como mujer”.





Sus amigas también aseguraron que cada que vez que salían con ella Páez la acosaba con mensajes hasta que volvía. “Le decía que tenía que quedarse en su casa, porque la mujer tiene que ser para la casa”, apuntaron. Pero, según los testimonios, no sólo controlaba a quién veía sino que Pacheco era víctima además de violencia económica.

En ese sentido, las amigas explicaron que Páez le quería manejar el sueldo y que hasta le habría cuestionado que se comprara un auto con su dinero “sin preguntarle primero a él”. “Quería que le diera esa plata para que él salde sus deudas. Ese tipo de cosas eran constante”, resaltó otra allegada a Fabiana.

Por su parte, el abogado que representará a las amigas como querellantes, Damián Pierige, declaró: “Entendemos que tenemos mucho para aportar a fin de que se descubra la verdad, porque es el círculo íntimo de Fabiana el que conoce los pormenores de la relación de pareja que tenía ella con el imputado”.

El accidente fatal

De acuerdo a los testimonios, el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre, Pacheco tenía pensado quedarse en su casa organizando las fiestas de fin de año de la academia de baile a la que asistían sus hijas, pero a último momento cambió sus planes porque Páez le había preparado una sorpresa.

“Fabiana jamás se desconectaba del teléfono, sin embargo, esa noche, a los pocos minutos de salir, no tuvimos más comunicación. El teléfono daba apagado. Y nunca más pudimos hablar con ella”, relataron las amigas de Pacheco.

Alrededor de las 8 de la mañana del domingo 1° de diciembre la pareja circulaba en un Peugeot 208 por la autopista con dirección a Villa María, cuando impactaron con el guardarrail. Entre las primeras versiones, se dijo que la mujer murió porque viajaba sin cinturón.