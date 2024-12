En enero se termina un impuesto que hará bajar el costo de los pasajes al exterior

NACIONALES





Se trata del Fondo de Turismo que se cobra como impuesto en los pasajes al exterior y que durante este año recaudó unos 190.000 millones de pesos que se usan en infraestructura o promoción a nivel nacional.





Las empresas aerocomerciales ya informaron que el valor podría caer hasta un 7% para viajar al exterior. Es porque en la ley de presupuesto de 2015 fue prorrogado hasta el 5 de enero de 2025. La continuidad del tributo había sido incluida en el presupuesto 2025, que no se trató, y no se puede fijar por decreto. En el Gobierno, por el contrario, dicen que el impuesto seguiría vigente porque fue prorrogada su asignación específica.





El tema escaló en los últimos días porque las aerolíneas cobran el impuesto DNT a través de los sistemas de reserva y emisión de pasajes, y cuando hay cambios en los tributos en general demoran de dos a tres días en impactar, es decir que tienen que definir en breve si continúan percibiéndolo. El jueves hubo una llamada de asesores de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y en general hubo consenso interno en que el impuesto expira el próximo 5 de enero, pero van a elevar el tema a las oficinas de IATA en Ginebra para analizar cómo seguir.





El Gobierno plantea que el impuesto seguirá vigente hasta 2027 porque hasta entonces fue prorrogada la asignación específica del tributo, que es financiar el Fondo Nacional de Turismo. Pero representantes de las empresas advierten que, si se ciñen a ese planteo, se exponen a enormes contingencias legales. “Quieren forzar a la industria a cobrar un impuesto que no va a estar vigente. Cobrar la percepción de un impuesto que no corresponde según la ley te hace responsable civilmente ante los pasajeros, que pagaron algo que no debían. Lo que sostiene el Ministerio de Economía es totalmente incorrecto. Es un manotazo de ahogado. En el artículo 67 del proyecto de ley de presupuesto 2025, que ellos mismos hicieron, prorrogaban la vigencia del impuesto que ahora dicen que está vigente hasta 2027″, opinó el representante de una de las líneas aéreas que operan en el país.





El DNT es un impuesto de afectación específica y no va a rentas generales. Es la principal fuente de ingresos del Fondo Nacional de Turismo, que financia acciones promocionales, programas de capacitación y de desarrollo e infraestructura turística.





Hoy sobre los pasajes al exterior se cobran los siguientes impuestos: la tasa de seguridad de la aviación, que es de US$8 y va a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); la tasa aeroportuaria, que es de US$57, y va para los concesionarios de aeropuertos; la tasa de seguridad, que es de US$1,40 y va para la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la tasa de migraciones, que es de US$7 y la cobra la Dirección de Migraciones; el impuesto al turismo, del 7% sobre la tarifa aérea sin impuestos que va a la Dirección Nacional de Turismo, y la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias, del 30% sobre la tarifa sin impuestos que es un impuesto coparticipable con las provincias, aunque lo que se recauda por esta vía puede ser devuelto al cliente luego si no corresponde.