Uocra realizó operativos en Gesell y aseguró que la obra “era clandestina”: “Ni un cartel al frente tenía”

ZONALES

Aunque es materia de investigación, las primeras hipótesis sobre el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik -en Villa Gesell- apuntan a una obra no declarada en el interior del hospedaje. De hecho, en esa línea, el Municipio aseguró que los trabajos no estaban autorizados por la Dirección de Obras.

Como entre los ocupantes del hotel habría obreros de la construcción César Trujillo, el secretario general de la Uocra, que por su alcance regional tiene injerencia en Gesell dijo que la semana pasada estuvieron realizando un operativo en esa ciudad balnearia.

“Estuvimos en Gesell, hicimos una recorrida muy exitosa, pero por obras declaradas. Y ese hotel no lo visitamos porque no tenía nada declarado y ni siquiera tenía un cartel de obra en el frente. Como dijo el Municipio, si ahí había una obra era clandestina, no estaba autorizada por nadie”, deslizó el dirigente, que lamentó lo ocurrió en el alojamiento geselino.

“Ahora es momento de esperar qué resulta de la investigación y velar porque aparezcan todas las personas que se están buscando”, expresó Trujillo.

Hasta el momento, producto del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, hay un hombre de 84 años fallecido y una mujer de 79 años que fue rescatada y trasladada en helicóptero, lúcida y consciente, al Hospital Interzonal.