Agenda de TV del sábado: Boca con Gago, Racing, Messi, semifinal de URBA, Colapinto y polo

NACIONALES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 19 de octubre de 2024.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

Gran Premio de las Américas

15 La carrera sprint. Fox Sports y Disney+

19 La prueba de clasificación para la carrera principal. Fox Sports y Disney+





FÚTBOL

Liga Profesional

17 Belgrano vs. Platense. ESPN Premium

17 Racing vs. Defensa y Justicia. TNT Sports

19.15 Tigre vs. Boca. ESPN Premium

21.15 Unión vs. Huracán. TNT Sports

Premier League

8.30 Tottenham Hotspur vs. West Ham United. ESPN

11 Fulham vs. Aston Villa. ESPN

11 Ipswich vs. Everton. Disney+

11 Manchester United vs. Brentford. Disney+

11 Newcastle vs. Brighton & Hove. Disney+

11 Southampton vs. Leicester. Disney+

13.15 Bournemouth vs. Arsenal. ESPN





Major League Soccer

19 Inter Miami vs. New England Revolution. Apple TV

Liga de España

13.30 Girona vs. Real Sociedad. ESPN 3

15.45 Celta de Vigo vs. Real Madrid. ESPN





Serie A

10 Genoa vs. Bologna. Disney+

10 Como vs. Parma. Disney+

13 Milan vs. Udinese. ESPN 2

15.45 Juventus vs. Lazio. Disney+





Bundesliga

10.30 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2

10.30 Borussia Moenchengladbach vs. Heidenheim 1846. Disney+

10.30 Freiburg vs. Augsburg. Disney+

10.30 Hoffenheim vs. Bochum. Disney+

10.30 Mainz 05 vs. Leipzig. Disney+

13.30 Bayern München vs. Stuttgart. Disney+





Ligue 1

12 Brest vs. Rennes. Disney+

14 Saint-Étienne vs. Lens. Disney+

16 PSG vs. Strasbourg. ESPN 4





Eredivisie

13.30 AZ Alkmaar vs. PSV. Disney+





Sudamericano Sub 15

18 Argentina vs. Chile. Por el tercer puesto. Dsports+





Primera Nacional

15 Ferro vs. Quilmes. TyC Sports

17 Chaco For Ever vs. Aldosivi. TyC Sports





RUGBY

Top 14

9.30 Bayonne vs. Racing 92. ESPN 4

11.30 Toulon vs. Montpellier. ESPN 4





Premiership

11 Bristol Bears vs. Saracens. Disney+

13.30 Harlequins vs. Bath Rugby. Disney+





Top 12

17 Newman vs. Belgrano Athletic. La primera semifinal. ESPN 2 y Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

20.45 El Gran Premio de Australia. Las carreras de las tres categorías. ESPN 3





POLO

Abierto de Tortugas

13.30 Cría La Dolfina vs. Indios Chapaleufú. Disney+

16 La Natividad vs. Ellerstina. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

15 Quimsa vs. Boca. TyC Sports

GOLF

8.30 Estrella Damm Andalucía Masters. La tercera vuelta. Disney+