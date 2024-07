VILLA GESELL: Se efectivizó la baja del boleto de colectivo y otros municipios planean implementar la medida

ZONALES









Villa Gesell es el primer municipio en hacer efectivo el descuento tras el incremento al subsidio que realizó el Ministerio de Transporte de la Provincia. “Mientras todo sube, en Villa Gesell bajamos el boleto a $600. Hicimos lo que corresponde: que la ayuda de Provincia llegue a los vecinos y no se lo queden cuatro vivos”, publicó su Intendente Gustavo Barrera.





A partir de hoy, la tarifa del boleto de colectivo en Villa Gesell pasó a ser de $600 y se convirtió en una de las más bajas de la región.





Se trata de una medida relevante no solo para los vecinos que utilizan el servicio sino también para la región y toda la Provincia de Buenos Aires, ya que es el primer municipio en hacer efectivo el descuento a partir del incremento realizado por el Gobierno provincial en los subsidios al transporte.





https://twitter.com/BarreraGusOk/status/1816445974333567445

“Mientras todo sube, en Villa Gesell bajamos el boleto de colectivo a $600, implementado a partir de hoy. Hicimos lo que corresponde: que el incremento en el aporte al transporte de la Provincia llegue a nuestros vecinos y no se lo queden cuatro vivos”, publicó el Intendente en sus redes sociales junto a un video donde sube al colectivo y se registra que el descuento es aplicado correctamente.





La publicación fue compartida por el Gobernador Axel Kicillof en la red social X, mientras que días atrás Jorge D’Onofrio, Ministro de Transporte de la Provincia, había destacado la determinación de Barrera para utilizar el dinero en beneficio de las y los vecinos de la localidad.





“Con el incremento de los aportes provinciales, no hay razón para no aliviar la tarifa”, afirmó el Ministro y señaló que los Municipios que no bajen los boletos “tendrán que dar cuenta a los vecinos de por qué priorizan a los empresarios y no a los vecinos. Si habían calculado una tarifa con un aporte y ese aporte se incrementa, no hay razón para no bajar los valores", cuestionó.

En este contexto, se multiplican los reclamos para que los Municipios apliquen esta misma medida. El Intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, presentó un proyecto al HCD para reducir el costo del boleto del transporte público local, mientras que en Mar del Plata, donde gobierna Guillermo Montenegro, se incrementan las presiones de vecinos y concejales para que se haga efectivo el descuento.