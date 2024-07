Ocho delincuentes armados les robaron a 60 clientes de una parrilla en pleno festejo del Día del amigo

NACIONALES





Un grupo de ocho delincuentes armados les robó a 60 clientes de una parrilla que se encontraban festejando el Día del amigo. Los asaltantes se llevaron billeteras, celulares y algunas alhajas de oro y escaparon del lugar.

Todo sucedió el viernes por la noche en la parrilla “El Nuevo Miguelito”, ubicada en Zañartu al 400, muy conocida en el barrio porteño de Parque Chacabuco, al límite con Boedo.

Fue poco antes de las 23, mientras los comensales se encontraban cenando, cuando ocho delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Ford EcoSport. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes se alcanza a ver como en primer lugar los asaltantes les apuntaron a las personas que se encontraban sentadas en las mesas que estaban ubicadas en la vereda y comenzaron a exigirles sus pertenencias.

Mientras algunos se llevaban celulares y billeteras, otros ingresaron a la parrilla y les robaron a los otros los clientes y al personal del lugar. Fueron los comensales que pudieron escapar de la violenta escena los que alertaron a la Policía.

La banda también se metió en la zona de delivery del restaurante, donde se habían escondido algunos clientes y se llevaron todo lo que robaron el dinero de la caja registradora e incluso las camperas.





“Todo habrá durado 5 o 10 minutos, pero pareció eterno”, le contó Pablo a Clarín, un joven que fue a comer con seis amigos a los que conoce desde el jardín de infantes. El hombre contó que mientras cenaba otra persona se acercó a su mesa y les dijo en voz baja que estaban robando afuera. “Me paré y una de las mozas me indicó donde esconderme. Muchos se fueron a la terraza o se metieron en los baños y otros se quedaron”, relató. A los últimos “les sacaron todo, todo”.

“Yo pensé que me moría ahí, que empezaban los tiros y moría ahí”, sostuvo Pablo. “No puede ser que no puedas comer tranquilo con amigos”, reflexionó. Otro testigo detalló que llegó a la reunión pocos minutos antes de que comenzara el calvario. En ese contexto los ladrones le pegaron un culatazo para asustarlo, aunque no se había resistido. “Entonces, me quedé sentado donde estaba. Tengo amigos que se tiraron al piso y les apuntaron, una imagen horrible. Había nenes en el medio de todo eso”, lamentó.

En apenas pocos minutos se robaron billeteras, celulares y alhajas de oro y escaparon en el mismo vehículo en el que habían llegado. Tras ello, el personal de la Comisaría Vecinal 7B acudió al llamado de emergencia y entrevistó al encargado. De esta manera, pudo establecer que los afectados fueron al menos 60 comensales que estaban cenando.

Si bien no hubo personas heridas, intervino en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional número 60 a cargo de la Dra. Incardona, que ante la Secretaría Única de la Dra. Martino, labró actuaciones por el delito de robo a mano armada.