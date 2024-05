Joven argentina alquiló una habitación "con vista al mar" y se llevó una sorpresa cuando se acercó a la ventana: "Estafada"

NACIONALES





Cuando uno busca disfrutar de unas vacaciones o una escapada, encontrar el alojamiento perfecto con una buena vista es clave. Sin embargo, a una joven le pasó exactamente lo contrario cuando se llevó una desagradable sorpresa al llegar al lugar en el que le prometieron una habitación con "vista al mar".

La protagonista de esta historia es Clarisa, una argentina que actualmente reside en Italia. De acuerdo con su relato en TikTok, donde se presenta bajo el usuario "clarisamurgia", fue engañada al momento de reservar su alojamiento turístico.

"Alquilé un B&B con vista al mar", escribió la chica al comienzo de su video, mientras caminaba hacia la ventana del lugar, ubicado en la ciudad siciliana de Palermo, para mostrar el "mar" que se podía disfrutar desde allí. Sin embargo, para sorpresa de los internautas, lo que había era insólito.

A pesar de las expectativas creadas por las palabras de la chica al inicio del clip, la realidad resultó ser muy diferente: lo que había frente a su edificio era un mural de un mar. Para colmo, según lo que se puede ver en el video, al lado hay otros edificios, nada más lejano a la escena natural que le prometieron.

Clarisa acompañó su video con un sonido de risa exagerada, lo que hizo que estallen las reacciones entre los usuarios. Además, escribió: "Me siento estafada, chicos. Nunca nadie me engañó de esta manera".





El video es furor en TikTok, alcanzando rápidamente un millón de visualizaciones y casi 100 "Me gusta". Como era de esperarse, la publicación recibió una avalancha de comentarios, con reacciones y burlas hacia la chica por el lamentable engaño en el que cayó.

En ese sentido, un internauta preguntó: "¿Soy el único que entra a ver hasta el street view en Google Maps?", mientras otra reveló: "Por un momento me lo creí". "A ver, vista al mar es", planteó un usuario.

"No dijo 'con vistas reales al mar'"; "Como los 'te amo' de mi ex"; "Mi suerte en la vida se resume en este video"; "Al principio me lo había creído y todo", fueron otros de los comentarios en la red social de videos china.

Asimismo, otros plantearon cosas como: "Tip: no se dejen llevar por las fotos del Airbnb. Vean en el mapa la ubicación y de ahí al menos una idea deben tener de si verdaderamente está cerca al mar"; "Hasta yo me sentí estafado"; "El verdadero me río por no llorar".