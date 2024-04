El testimonio de la mujer que denunció a Gonzalo Montiel por abuso sexual

NACIONALES





La abogada María Raquel Hermida Leyenda, quien defiende los intereses de la denunciante del futbolista Gonzalo Montiel, realizó una publicación en redes sociales con una acusación en contra del jugador de la Selección Argentina por presunto caso de abuso sexual.

Por medio de una posteo en su cuenta personal de X (ex Twitter), la letrada hizo mención a la "lucha" que mantiene en el caso contra el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

"No sale en las noticias... Tapemos a Gonzalo Montiel...Trataron de desprestigiarme; TOCARON mi auto; pero nosotros continuamos luchando", escribió en sus redes sociales, acompañado por un video de "Carolina", la aparente víctima del futbolista. "Soy Carolina, modelo, azafata, sobreviviente de un abuso sexual grupal donde el principal autor fue Gonzalo Montiel, nuestro último gol en el Mundial. Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación. Igual que mis gritos en el medio de la reunión, Gonzalo me violó", acusó la mujer sentada de perfil a la cámara y con anteojos puestos. "Pasé mucho tiempo buscando abogados, todos querían negociar, ninguno quería ir a juicio. Agradezco a la Fundación que me brindó psicólogos, psiquiatras, y a mi abogada Raquel que se enfrentó con el poder judicial", sentenció la denunciante en el video de 46 segundos.

Los detalles de la denuncia contra Gonzalo Montiel

La denuncia fue ratificada por la presunta víctima el 31 de marzo del año 2023 por el hecho ocurrido en el 2019, en el domicilio de la familia del futbolista en La Matanza, ubicada en calle Martín Gil al 300. Según palabras que la víctima le hizo saber a su abogada en un llamado de amenaza, del otro lado del teléfono le decían "olvidate de Gonzalo Montiel, borrá su nombre de tu cabeza", y hasta la intimidaron con pegarle "dos tiros en la cabeza".

Hermida Leyenda había declarado ante la prensa que Carolina "no era una desconocida para Montiel", que se hablaban "por Instagram" y que "estaban en una relación reciente, se vieron dos veces en el departamento de la avenida Libertador, en barrio de Núñez", cuando el futbolista vestía la camiseta de River Plate en el año 2018.





La jurista aclaró que su cliente se dirigió hasta la casa de la familia de Montiel por motivo de una fiesta de cumpleaños y por Año Nuevo, un 1° de enero de 2019. Luego, agregó que la joven "después de probar dos tragos se sintió de una manera muy rara" y se desvaneció, apareciendo en la vereda de su casa, también acusando a la hermana de Montiel "que es policía, quien se acerca a ella, la golpea, le da patadas y le dice que no lo denuncie".

Luego, explicó que Carolina "no identifica a ningún abusador, pero tiene todos los hisopados de esa noche y los guarda el CEMIC, porque pidió un protocolo de abuso que certifica el abuso", acusando además dolores en su vagina, al presentar "hematomas en la entrepierna y raspones en la rodilla y el antebrazo".





En tanto, Montiel declaró en junio del 2023 en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Nro. 3 de La Matanza. En tanto, la UFI señaló por medio de un comunicado que "al momento no existen elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito".