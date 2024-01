MADARIAGA: Denuncian que el femicida de Natalia Rivero estuvo en la ciudad y a metros de donde cometió el crimen durante una salida transitoria

MADARIAGA

Los familiares de Natalia Rivero afirman que vieron al asesino fuera de la cárcel y en las calles de Madariaga. Se trata de Ariel Díaz, condenado a perpetua por matar a su expareja en 2015. La degolló delante de su hija “con ensañamiento y alevosía”. La familia de la joven asegura que el domingo pasado vieron el condenado en una casa de General Madariaga, apenas 8 cuadras de donde ocurrió el crimen.

El femicida sale con frecuencia para ver a su mamá que está enferma.

“Está saliendo a nuestras espaldas, porque nunca fuimos notificados. Él debería estar encerrado hasta 2045 y el Tribunal que lo condenó no le dio ninguna atenuante. Es una vergüenza lo que está pasando”, expresó el abogado Julio Torrada en diálogo con este medio. El letrado habla en nombre de la mamá de Natalia, Rosa Muñoz, y la de sus hijas, quienes tienen miedo de salir de sus casas por temor a cruzarse con el asesino.

En febrero del 2015, Ariel Díaz, alias “El cordero”, con 28 causas penales, 9 de ellas por violencia de género, degolló a Natalia en presencia de la hija de ella, que tenía 2 años y medio en su momento. El testimonio de la criatura en Cámara Gesell fue determinante para acreditar la autoría. Un año después, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores a la pena de reclusión perpetua.

Ahora, en plena feria judicial, el abogado de la familia Rivero aseguró que el acusado salió de la cárcel, pero que la Justicia nunca les avisó. “No tuvo ningún atenuante, su conducta fue plagada de agravantes, ya que la Justicia determinó que el hombre metió planificadamente en la casa de la víctima, la asesinó con saña y se dio a la fuga”, detalló Torrada.

“La Ley de Víctimas obliga a cualquier juez que le dé beneficio a un recluso a que le informe a la víctima de esto, pero como ella está fallecida, deberían notificarle a la persona que esté a cargo legitimadamente, o en su defecto, a su abogado”, explicó sobre el procedimiento que se debe realizar a la hora de otorgarle salidas transitorias a un condenado.

Sobre la salida irregular que habría hecho Díaz, contó: “La información que tenemos es que el domingo 6, alrededor de las 14.30 y sin ser notificados, lo trajeron a pasar el día a la casa de un familiar en General Madariaga. Llegó en una camioneta, sin custodia, y estuvo ahí todo el domingo, sin ningún tipo de autorización judicial y sin notificación a la familia, totalmente a espaldas de la Justicia”.

Torrada contó además el temor que vive por estas horas la familia de la víctima, que reside a pocas cuadras del lugar donde habría estado el asesino: “Le están dando un beneficio irregular, colocando a la familia de la víctima en una situación incómoda. Él dejó a 4 hijas mujeres sin su madre. Hoy la más grande tiene 16 años, imagínate la situación de miedo, terror e inseguridad que sufre esta familia”.

“Díaz debería estar preso hasta el 2045. No se le redujo la pena y fue condenado a cumplir la sentencia en prisión. No entendemos qué está pasando. Yo creo que tiene arreglos y lo dejan salir por plata, si no no se entiende. Nosotros consultamos y no se registraron salidas ni entradas de él en la Unidad Penitenciaria de Dolores”, sumó.

El abogado hizo una denuncia ante el Juzgado de Ejecución Penal de Dolores para pedir que se investigue. En el escrito al que accedió este medio, la mamá de Natalia expresó: “El asesino de mi hija, que fue condenado a prisión perpetua, sin habernos notificado o consultado entre las partes, está siendo trasladado a pasar días de ocio al domicilio de la calle 49 bis entre 11 y 12, del barrio Ramón Carrillo. Esto constituye una afrenta a nuestra familia y una violación flagrante del Código Penal y a la Ley de Víctimas vigente. Exhortamos a tomar medidas tendientes y hacer cesar tal repudiable conducta”

También adelantó que realizarán una presentación en la municipalidad de Madariaga para que aporte las cámaras de seguridad de la zona donde Díaz habría estado el domingo. Por último, reveló que los vecinos de la casa de General Madariaga están dispuestos a declarar que lo vieron entrar y salir de ese lugar.

“Sale para ver a su mamá”

Fuentes judiciales consultadas informaron que Ariel Díaz tiene permitidas “salidas excepcionales” para ir a visitar a su mamá, que está enferma de gravedad y no puede ir a verlo a la Unidad Penal 6 donde está detenido.

Según el recurso al que accedió este medio, firmado por el juez Matías Zabaljauregui el 30 de noviembre del 2023, la mujer tiene “un cuadro de deterioro cognitivo” que necesita “asistencia permanente” y que por eso no puede salir del hogar. Esto fue solicitado por la defensa de Díaz y certificado por la psiquiatra Claudia Gómez.

“Queremos que salga a la luz. Iremos contra el juez en caso de comprobarse que hubo una irregularidad. Queremos que el fin de semana que viene no pase lo mismo. Él es un asesino muy peligroso, con un frondoso prontuario por robo calificado, tenencia de arma blanca, tenencia de arma de fuego, abuso sexual, robo agravado, entre otros delitos”, expresó el abogado Torrada.