Invitó a su amiga a conocer Uruguay, pero ella le robó los ahorros en dólares que tenía en una caja fuerte

Una mujer fue denunciada por un robo que habría ocurrido en enero de 2023 en Uruguay, según denunció la víctima, que viajó a Buenos Aires para formalizar la acusación en la Justicia.

De acuerdo a la denuncia, a la que accedió cronica.com.ar, el hombre sufrió el robo de 2800 dólares que tenía guardados en la caja fuerte de la habitación de un hotel de la ciudad de Montevideo, donde habría ocurrido el hecho.

La mujer identificada como Miriam Yolanda L.S, sería oriunda de Paraguay, pero domiciliada en la localidad bonaerense de Villa Centenario, habría aprovechado la distracción del denunciante.

"Esta señora me robó de la caja fuerte del hotel la suma de US$2.800 americanos blue que yo contaba para pagar una deuda, lo cual en ese momento no me había dado cuenta, ya que el dinero mencionado estaba en un sobre", señaló el denunciante, llamado José Luis.

"Al momento de irnos el día 24 de enero de 2023 de dicho hotel, yo no me había dado cuenta de que ella los había robado, ya que en lugar de los dólares puso papeles para disimular como que la plata estaba en el sobre", indicó el damnificado.

José Luis conoció a la acusada "hace seis años", cuando comenzaron a conversar por Facebook. Luego de varios años de amistad, la invitó a conocer su país

El 20 de enero de 2023, ambos se hospedaron en la habitación 148 del Puerto Mercado Hotel de Montevideo, ubicado sobre calle Cerrito al 600, donde estuvieron hasta el 24 de ese mes, cuando ella regresó a Buenos Aires.

José Luis se enteró del robo, e hizo la denuncia con las autoridades uruguayas, mientras intentaba mantener un diálogo por WhatsApp y Facebook con la presunta ladrona, aunque sin resultados positivos para él.

"Ella primero reconoció tener mi dinero, y luego dijo que no. Además, recibí amenazas de muerte de su hijo", aseguró la víctima del caso, que viajó a Argentina para denunciar a la mujer, por recomendación de las autoridades de su país.

Entre la información que aportó a la Justicia, indicó que al momento de recibir a su invitada, ella estaba domiciliada en la localidad bonaerense de Villa Centenario, en una casa situada sobre la calle Plumerillo, entre París y Barcelona.

La causa, que por ahora carece de detenidos, fue caratulada como "hurto" por la fiscal Silvina Estévez, de la UFI 4 de Lomas, quien se encuentra a cargo de la investigación.