Robo y tiroteo en Villa Pueyrredón: uno de los ladrones de la Nochebuena estuvo escondido en un conducto de ventilación durante 18 horas

El robo a una casa en Villa Pueyrredón, en plena Nochebuena y que derivó en un tiroteo con la policía, tuvo un giro inesperado durante la tarde de Navidad. Es que, a las 18.30, la Policía de la Ciudad confirmó que capturó a uno de los tres ladrones. Lo insólito fue que el delincuente se mantuvo escondido en el conducto de ventilación del aire acondicionado de la casa en la que entró a robar durante 18 horas.





Dos de los delincuentes habían sido detenidos dentro de la casa, uno de ellos con heridas en el pie derecho, tórax y abdomen. El baleado fue derivado al hospital Pirovano, donde se encontraba en grave estado.





A los ladrones se les incautó una mochila con dinero en efectivo, dos replicas de armas, una barreta de hierro, una llave inglesa, perfumes y relojes. El tercer delincuente, en tanto, parecía que había escapado pero fue atrapado en el mismo lugar del hecho: se había ocultado.





En la tarde de este lunes, la Policía porteña confirmó que el prófugo fue finalmente capturado. Se trata de un hombre de 31 años, que se encontraba escondido en un conducto de aire acondicionado ubicado en el inmueble donde se había cometido el robo.





Fue capturado por agentes de la Comisaría Vecinal 12B luego de un intenso rastrillaje realizado durante todo el día.





Es que a la Policía porteña sospechaba. No había constancia de cómo el tercer ladrón podría haberse fugado del lugar durante el tiroteo. Por eso mantuvo en vigilancia a la casa robada. No era una chimenea y no era Papá Noel, pero así se halló al delincuente, en plena Navidad, escondido en un conducto de ventilación.





El robo y tiroteo en Nochebuena





Un ladrón resultó gravemente herido y un policía salvó su vida de milagro tras un tiroteo que se produjo esta madrugada en una casa del barrio porteño de Villa Pueyrredón donde los delincuentes habían entrado a robar aprovechando que estaba vacía.





Mientras cometían el robo, los ladrones fueron sorprendidos por personal policial, que llegó alertado por una llamada al 911. El hecho se produjo a las 0.25 de este lunes, es decir a minutos de haberse iniciado la Navidad, en una vivienda situada sobre la calle Terrada al 5.300.





Según fuentes policiales, un vecino reportó a la línea de emergencias 911 que sospechosos habían irrumpido en la casa en pleno horario de festejos navideños y cuando no había nadie en su interior.





Al lugar arribó un móvil de la Comisaría Vecinal 12B de la Policía de la Ciudad, con jurisdicción en la zona, cuyos agentes efectivamente constataron la presencia de extraños dentro del domicilio.





Al notar la presencia policial, los delincuentes, que estaban armados, comenzaron a disparar contra los policías y se originó un tiroteo.





Producto de ese intercambio de balaceras, a un oficial mayor de la Policía de la Ciudad le salvó la vida el chaleco antibalas, ya que tenía incrustado allí un impacto en el sector del pecho. También fue herido en uno de sus brazos por lo que fue trasladado al hospital Zubizarreta y luego dado de alta.