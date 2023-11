MAR DEL PLATA (VIDEO): Robó una pulsera de $2.000.000 y quedó grabado por una cámara

ZONALES

Un hombre robó una pulsera valuada en cerca de dos millones de pesos de una joyería ubicada dentro del Shopping Los Gallegos. El hecho ocurrió este lunes por la mañana y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.





El botín que adquirió el hombre, perteneciente a la comunidad zíngara, consiste en una pulsera rólex de casi 25 gramos y valuada en casi 2 millones de pesos.





"Tengo mucha angustia, bronca, siento que impunemente entró y se llevó la pulsera. Ejercí la venta como con todos mis clientes, siento que fue tan rápido todo que no me dio tiempo a nada. Fue delante de mis narices, siento indignación total. Me embaucó", destacó Rosario, dueña de la joyería, en diálogo con Canal 8.





Según narró la vendedora, el hombre ingresó a ver una pulsera que su padre había visto hace una semana y dijo que iba a regalársela.





"Después se acercó a los relojes de dama, me pidió uno, preguntó el valor para su mujer, que también lo llevaba. Salió para hablar por teléfono con la mujer. Ahí otra mujer ingresó atrás para mostrarme una foto e intente despacharla. El hombre volvió y pidió si podía sacar una foto a la pulsera, pero en un segundo salió. Abrí la bolsa y no estaba la pulsera. Salí y avise a seguridad en menos de un minuto, pero ya se había ido", narró.





Rosario contó que había empezado a hacer las garantías de los productos a vender y ahí se produjo la distracción. "Fue muy rápido el momento, yo no dudé porque fue natural, un cliente más", agregó.





"Me siento totalmente vulnerable. Uno no está esperando a un ladrón. Me levanto todos los días, vengo un montón de horas, somos atentos y encontrarse con esta realidad duele. Tengo un cachetazo en la cara", concluyó la víctima.