MAR DEL PLATA: Le abrieron la caja de la camioneta y le robaron herramientas valuadas en 700 mil pesos

ZONALES





Un hombre de 47 años que trabaja como plomero sufrió importantes pérdidas económicas después de que un delincuente le abriera la caja de su camioneta y le sustrajera la caja de herramientas con la que trabaja a diario valuada en $700 mil.

El hecho sucedió el sábado por la mañana, minutos después de las 9, en inmediaciones de Alvarado entre Arenales y Lamadrid donde Pablo tiene su negocio propio.

Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en el que, a plena luz del día, un hombre se sube a la caja de su camioneta blanca que estaba estacionada, sustrae la caja de herramientas y se retira caminando. La secuencia dura apenas 45 segundos.

"Yo laburo 20 horas por día. Estoy podrido. Tengo 47 años y laburo desde los 15. Me afanaron 700 lucas, no son dos pesos. Tenía muchos repuestos y herramientas de mano para arreglar calderas y calefones", contó.

Pablo se lamentó por las cuantiosas pérdidas económicas, pero sobre todo por el valor de las herramientas que utilizaba a diario y son irrecuperables. "Son mis herramientas de laburo y muchas no las consigo. Me habían quedado de herencia. Me da bronca. El valor material no me interesa tanto como el valor de cierta herramienta", distinguió.

El hombre - que tiene 35 años de trayectoria en la actividad - confió que hace cinco años le sucedió lo mismo en la zona de la Plaza Colón y dijo que este lunes se acercará a la comisaría segunda para hablar con el comisario por los hechos de inseguridad que sufren en el barrio.