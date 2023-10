Bullrich llegó a Santiago del Estero y le respondió a Massa: "Es el lamebotas de Cristina Kirchner"

NACIONALES

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegó hoy a Santiago del Estero para participar del primer debate presidencial y afirmó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es el "lamebotas" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidencialista del oficialismo chicaneó días atrás con que Bullrich es "la candidata a ministra de Seguridad de (Carlos) Melconian". Y consultada en rueda de prensa por los dichos, Bullrich arremetió: "Él (Massa) es el lamebotas de Cristina Fernández de Kirchner".

Mañana será una de las protagonistas del debate junto a Javier Milei (La Libertad Avanza), Massa, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad).

Con respecto al supuesto anuncio que haría Massa sobre su eventual ministro de Economía, Bullrich lo desestimó: "No me preocupa porque es un debate. Si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, bueno... Lo puede hacer antes o después. ¿Qué quiere? ¿Sorprender con algo? Me parece que no es el centro".

Durante la semana, Noticias Argentinas pudo saber que la aspirante a la Casa Rosada se preparó junto a su equipo de campaña y negó que alguien de sus colaboradores haya encarnado la figura del titular del Palacio de Hacienda: "Nadie nuestro puede hacer de Massa ¡No nos sale, no nos sale!".

Noticias Argentinas le preguntó a Bullrich si habló con el ex presidente Mauricio Macri sobre el debate: "Estuve con él, sí. Solo charlamos".

El ex mandatario viene de pronunciarse favor de su ex funcionaria, tras un coqueteo con Milei después de la primarias.