MADARIAGA: Siguen los robos de bronce en el cementerio local

MADARIAGA

Una placa de 10 x 10 centímetros fue sacada de la tumba de una mujer y junto a dos floreros de bronce que estaban en el lugar. El denunciante, que había ido a dejar flores a su bisabuela, radicó una denuncia en donde manifestó que faltan otras placas en los alrededores de la tumba que él fue a ver.

Según su relato el propio cuidador del cementerio le había manifestado que las cámaras instaladas en el último año no andaban por que habían sufrido el robo de cables. Sin embargo, se comunicó con el COM en donde le informaron que no tenían registro de ninguna avería en el sistema de cámaras y que las mismas funcionaban con normalidad.

El robo de bronce ha recrudecido en toda la región debido a su alto valor de venta en fundiciones.