Fernando Burlando representará a la mamá de Morena

NACIONALES





Tras el crimen de Morena, la nena de 11 años que murió luego de haber sido atacada por ladrones en medio de un robo, desde el estudio de Fernando Burlando confirmaron a TN que representarán a la mamá de la menor.

Por el momento, fuentes judiciales aseguraron que ya son 7 los detenidos, y que dos hombres mayores de edad (25 y 28 años) son los principales señalados.

Estos dos últimos apuntados como autores del robo tienen antecedentes. De acuerdo a lo que pudo saber TN, habían consumido estupefacientes durante toda la noche y a la mañana salieron a robar.

Cómo fue el ataque de los motochorros a Morena

Las imágenes muestran el momento exacto en el que los delincuentes interceptaron a la nena, le pegaron en la cabeza y en la panza, le robaron el celular y se escaparon a toda velocidad.

En el video de una cámara de seguridad se ve a Morena caminando por la calle con el celular en la mano. Apenas unos segundos después, los ladrones, arriba de la moto, la cruzaron.

Uno de ellos bajó, la golpeó sin piedad en la cabeza y le robó el celular. Rápidamente, se volvió a subir a la motocicleta y escapó.

El desgarrador testimonio de María, la mamá de Morena

Entre lágrimas y en un estado de conmoción total, la mamá de Morena pidió justicia por la nena de 11 años. La mujer está en Salta y se enteró en medio del viaje que había realizado junto a su bebé de cinco meses.

“Pido justicia por mi hija, no me la van a devolver más. Solo eso, justicia. Nada más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto”, manifestó en diálogo con A24.

En ese sentido, dio detalles de cómo se enteró de la triste noticia: “Estaba durmiendo y me llaman del colegio para decirme que Morena estaba mal, que la habían asaltado”.

“Yo estoy en Salta. Vinimos por una semana a bautizar a mi bebé, porque tengo un bebé de 5 meses. Vinimos para acá y hoy me levanté con este llamado”, se lamentó.

A su vez, sumó visiblemente conmovida: “Ya mañana íbamos a viajar de vuelta a Buenos Aires para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué, no llegué, no llegué”.