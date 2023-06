La desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco: ¿Qué se sabe hasta ahora?

NACIONALES





El avance de las investigaciones por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el traslado a otra comisaría de uno de los principales imputados y la convocatoria por parte de la familia de la víctima a una concentración pacífica constituyen lo último que se sabe hasta ahora de este caso, que cruza lo policial con la vida política de la provincia de Chaco.

Es que esta mujer era la esposa de César Sena: el hijo de Emerenciano Sena, líder del Movimiento Socialista Emerenciano, y de la también dirigente social Marcela Acuña. Entre fines del siglo XX y principios de este, el padre de César Sena emergió como uno de los dirigentes piqueteros más poderosos del país, apalancado en los cortes de ruta con los que operaba su Movimiento de Trabajadores Desocupados San Martín.





Más tarde, nacería la organización que lleva su nombre, que desde el año 2007 ha recibido desembolsos millonarios por parte del Estado provincial. Estas transferencias —en apariencia destinadas a planes sociales y distintos programas asociados al Barrio Emerenciano de la capital provincial— son investigadas en una causa paralela de lavado de activos.

En este contexto, cabe resaltar que tanto Sena como Acuña eran precandidatos por el oficialista Frente Chaqueño en las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) de este domingo 18 de junio: él como primero en la lista de diputados provinciales y ella como aspirante a la intendencia de Resistencia. Sin embargo, para el día de los comicios ambos ya habían sido expulsados de las listas (aunque, por una cuestión de plazos, sus rostros aparecieron en la boleta).





Quiénes están detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Ahora Emerenciano Sena y Marcela Acuña están detenidos, al igual que César y otros cuatro colaboradores cercanos: su asistente, Fabiana González, y su pareja, Gustavo Obregón; el casero de un campo de la familia Sena, Gustavo Melgarejo, y su pareja, Griselda Reinoso.

El Equipo de Fiscales Especiales (EFE) formado por los procuradores Nelia Velázquez, Jorge Fernando Gómez y Jorge Cáceres Olivera trabaja con la hipótesis de que Strzyzowski está muerta y de que la familia Sena, González y Obregón fueron partícipes necesarios del crimen, mientras que Melgarejo y Reinoso actuaron como partícipes secundarios al facilitar la desaparición del cuerpo en las tierras de Sena, donde funcionaba una chanchería.

Como aún no se encontró el cuerpo de la víctima, una de las líneas principales de la investigación es que el cuerpo pudo haber sido desmembrado para facilitar su destrucción física.

En el operativo que se llevó a cabo en esta propiedad —ubicada a 25 kilómetros de la capital, Resistencia, cerca del paraje Tres Horquetas— los oficiales hallaron varias bolsas con huesos. Ante este escenario, viajaron al lugar una antropóloga y una médica forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, quienes trabajan sobre estos restos, que están “muy deteriorados” por haber sido expuestos al fuego, el sol y el agua. Buscan determinar si son humanos y si pueden vincular el perfil genético de los mismos con la joven desaparecida.

En paralelo, un rastrillaje en un descampado del barrio Emerenciano de la capital provincial permitió hallar varios objetos calcinados: una valija, ropa y varios objetos, entre los se destacan unos anillos que la madre de la víctima, Gloria Romero, dijo que podrían ser de su hija. Los restos son peritados este mismo lunes, y se espera que los resultados se conozcan a lo largo de la semana.

Además, entre mañana y el miércoles, deberían difundirse los exámenes realizados sobre las manchas hemáticas que fueron registradas en la residencia principal de los Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1460. Este es el lugar donde se cree que Cecilia pudo haber sido asesinada por los Sena, acompañados por Obregón y González: dos personas de su máxima confianza.

Aunque todavía resta conocer aspectos clave de lo que pasó entre la noche del 1° y la madrugada del 2 de junio, el entorno familiar de Cecilia recuerda cómo la familia de su esposo la destrataba; en especial, su suegra. En este contexto, se destaca el hecho de que Acuña y Sena no asistieron a la boda de los jóvenes y de que, según fuentes del caso, presionaron a su hijo para que se divorciara de quien, al momento de su desaparición, aún era su pareja.

Qué dijo la familia de Cecilia Strzyzowski

La presunción de muerte es asumida por las mujeres más cercanas a Cecilia: su madre, Gloria; su hermana, Ángela; y su tía abuela, Mercedes, la última en verla con vida, en la noche del jueves 1° de junio. Ellas son las caras visibles del pedido de justicia por su hermana, hija y sobrina nieta, respectivamente, y convocaron a una marcha, ayer en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Resistencia.

Antes de la marcha, Romero compartió un video en su perfil de Instagram, donde escribió: “Te borraron como si tu vida no valiera nada, pero vas a quedar en la memoria de cada argentino y, si es posible, del mundo”. Y lanzó: “Es una reunión para que pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida”.





En la movilización, envuelta en una bandera de color rosa (”el color que le gustaba a ella”), la madre de la joven resaltó: “No quiero venganza. El ojo por ojo deja ciego al mundo”. Y añadió: “Demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”.

En otro momento, Gloria Romero disparó un contundente mensaje contra Emerenciano y Javier Sena: “¿Creen que a psicópatas como ellos les va a producir que vamos a gritar en su nombre? Es más, creo que se van a agrandar, porque les gusta escuchar su nombre. Lo mejor que podemos hacer a una personas que te ataca, es la indiferencia. Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Los muros están sucios con sus nombres, vamos a sacar la mugre de Resistencia”.

La madre de Cecilia sostiene que su hija fue asesinada por saber algo que la familia de su esposo quería ocultar. “Hoy creo que mi hija sabía algo que no tenía que saber. Estoy convencida de eso: estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado, o metió la nariz en donde no debía... Por curiosa, porque ella maldad no tenía”, sostuvo antes de hablarle directamente a su exyerno: “Ella no debía saber qué hacer con esa información. Y te digo una cosa, César, si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado, no te hubiera lastimado. Ella te protegía, quería algo bueno para vos, te defendía, decía que eras así por la infancia que había tenido. Ella siempre te defendía, te adoraba. Nadie en la vida te va a amar como te amó esa chica”.

Además de recordar a la víctima, la familia se convoca para pedir esclarecimientos en la causa, la aparición de su cuerpo y penas ejemplares para los imputados, que hoy están detenidos en Resistencia. En este aspecto, una de las novedades más recientes es la noticia del traslado de César Sena a otra comisaría dentro de la capital provincial.

El traslado de César Sena y el pedido de Marcela Acuña

César Sena, uno de los principales implicados en la desaparición de quien era su exesposa y pareja, Cecilia Strzyzowski, será trasladado de la comisaría seccional N°3 de Resistencia a la comisaría 6° de la misma ciudad. Según fuentes judiciales, una de las motivaciones de este movimiento es evitar los diálogos del joven de 18 años con su padre.

“Hacemos plenamente responsable al gobierno de la provincia, a la Policía y al Poder Judicial de Chaco de que mantengan la integridad de esta persona. Vamos a pedir que esté la presencia de alguna autoridad federal también, de ser posible Gendarmería Nacional”, dijo uno de los abogados de las familiares de Cecilia, Juan Arregin, al notificarse del traslado.

En las últimas horas, se conoció una carta escrita por César Sena, la segunda desde que fue privado de su libertad. Allí, escribió: “Quizás, si puedo hablar con el fiscal en persona, quizá sea más fácil, quiero que esto se termine”. En caso de querer hacerlo, Sena tiene derecho a prestar su declaración espontánea ante el Equipo Fiscal Especial.

Su madre, Marcela Acuña, pidió ser trasladada junto a su marido a prisión domiciliaria. La dirigente, detenida en el Departamento de Violencia Familiar y Género de la Policía provincial, en Resistencia; alegó que, como Emerenciano es “diabético e hipertenso”, deben ser recluidos en su hogar, donde ella podría asistirlo. De todas formas, este pedido, formulado por el abogado de los Sena, Juan Carlos Saife, fue rechazado por la Justicia.