La brutal entradera que sufrió una mujer: “Estaba durmiendo y se me tiraron encima”

Una mujer fue maniatada y asaltada por cuatro delincuentes este martes a la madrugada en su casa, en la localidad bonaerense de Haedo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Laínez al 2.100. Los ladrones ingresaron a la vivienda luego de forzar la reja de una de las ventanas de la propiedad.

Los delincuentes sorprendieron a la dueña de la casa mientras estaba durmiendo en su habitación. “Yo estaba durmiendo y en un momento siento a una persona se me tira encima mío para sujetarme, me tapa la boca con la mano, me maniata con precintos los pies y la manos, y me ponen un almohadón en la cabeza para nos lo vea”, relató Mariela, víctima del asalto, a TN.

El robo duró una hora y media, y se llevaron dinero en efectivo, televisores, celulares y otros objetos de valor. Mariela contó que el tiempo que los ladrones permanecieron en su casa se le hizo “eterno”. Pensó que la pesadilla que estaba viviendo no iba a terminar más.

Luego de desvalijar la casa se dieron a la fuga en el auto de la dueña de la casa, un Ford Ka, con las todas pertenencias que habían robado. Cuando los delincuentes se fueron, la mujer logró comunicarse al 911 y dio aviso a la policía.

Mariela señaló que esta no es la primera vez que roban la casa. “Hace un año y medio le sucedió lo mismo a mi hermana. Volvía de llevar a los hijos del colegio y se encontró con tres tipos que la atacaron, se abalanzaron, la maniataron, la encerraron y le robaron”, explicó.

En tanto, los vecinos denunciaron que en este último mes fueron entre tres y cuatros los robos a distintas viviendas de la zona.

El caso está a cargo de la Fiscalía N°6 del Departamento Judicial Morón. En tanto, personal policial realizó las pericias en el lugar y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la dueña de la casa para dar con alguno de los sospechosos.