La azafata que hizo una falsa amenaza de bomba quedó con domiciliaria y la embargaron por $400 millones

NACIONALES





La azafata Daniela Carbone, acusada de haber hecho una amenaza de bomba sobre un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, fue procesada en las últimas horas con prisión preventiva por el juez federal Federico Villena. Sin embargo, se le otorgará el arresto domiciliario y podrá volver a su casa.

De acuerdo a lo que informó la agencia Télam, en la medida judicial también le suspendieron la matrícula y le prohibieron acercarse al aeropuerto de Ezeiza. Además, el juez la embargó por la suma de 400 millones de pesos.

Carbone está imputada por los delitos de “coacción agravada”, “intimidación pública” y “entorpecimiento de servicio público”. En el caso de ser encontrada culpable de esos delitos, podría recibir una pena de hasta 6 años de prisión. Hasta esta tarde, permanecía detenida en el calabozo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Ezeiza.





La azafata fue despedida este lunes

Aerolíneas Argentinas tomó ayer la decisión de despedirla, luego de ser parte querellante en la causa que el juez Villena le sigue a la extripulante de cabina.

De acuerdo a las fuentes cercanas a la investigación, hay pruebas de sobra en el expediente derivadas de los peritajes técnicos realizados tanto a las antenas como a los celulares. Las mismas demuestran que la azafata actuó con total conciencia del daño que estaba haciendo, tanto a la empresa, como a los pasajeros y a sus compañeros.

“Actuó torpemente, no fue un acto de emoción violenta, lo planificó y ejecutó sabiendo perfectamente lo que hacía”, detallaron, y de ahí justifican la decisión judicial.

Los motivos del juez Villena para procesar a la azafata

El juez Villena tuvo en cuenta para la resolución que se trata de una persona con 24 años de antigüedad en la empresa. Además, fue instructora de vuelo por más de 14 años, es experta en seguridad aérea y conocía todos y cada uno de los protocolos para el caso de amenaza de bomba, porque ella misma capacitó al personal para ese tipo de situaciones.

En cuanto a la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, el magistrado tuvo en cuenta que no representa peligrosidad, que no cuenta con antecedentes y que por los lazos familiares no hay peligro de fuga.

Con respecto a esto, ya fue realizado el estudio socioambiental en la casa donde deberá permanecer detenida con una tobillera electrónica y su hija se ofreció de garante para que cumpla con lo resuelto.





La amenaza de bomba en un avión de Aerolíneas Argentinas

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo el domingo 21 de mayo a la azafata de Aerolíneas Argentinas Daniela Carbone por la amenaza de bomba a un vuelo de la empresa estatal con destino a Miami. El mismo tuvo que ser evacuado poco antes del despegue y terminó partiendo varias horas después de lo programado.

El operativo se realizó en el marco de la causa que instruye el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, que investiga una relación amorosa que la mujer habría tenido con uno de los pasajeros que estaba en ese avión.

Tras el alerta de bomba, se realizaron los controles habituales para determinar si la amenaza era real. Sin embargo, el resultado fue negativo.

La amenaza de bomba ocurrió cuando una persona le envió un mensaje de audio al personal de la compañía asegurando que había colocado explosivos en la aeronave que se encontraba todavía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, se escucha decir a una joven con la voz distorsionada en un audio que trascendió después del hecho.