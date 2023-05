Una chica fue apuñalada y murió mientras llevaba a su beba en brazos

NACIONALES





Un brutal crimen ocurrió en las últimas horas. Una joven de 21 años, madre de tres hijos, fue asesinada de una puñalada en el cuello mientras llevaba a su beba de 10 meses en brazos. La presunta atacante fue arrestada por la policía luego del suceso.

El hecho sucedió este martes por la mañana en el barrio Toba, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde una joven, identificada como Marisol López, fue atacada en inmediaciones de una cancha de fútbol, ubicada en Magallanes al 4400.

Según informó la hermana de la víctima, que tenía tres hijos, de 10 meses, uno de 5 años y otro de 9 años, al momento del ataque estaba con su beba de 10 meses. “La beba se cayó. Tenía manchas de sangre. La asistieron”, destacó la mujer.

Y agregó: “Mi hermana no estaba amenazada. Al menos yo no sabía. Nos queríamos ir a Chaco porque acá hay matanzas, en el barrio no se puede vivir tranquilo. Nosotros somos siete hermanos”.





La joven madre murió en el lugar, donde un médico policial constató que tenía una herida de arma blanca en la región cervical. En tanto, la pareja de la víctima, pidió justicia y señaló que la presunta agresora, identificada como Georgina. G. “la estaba esperando” en la zona del ataque.

“Yo llegué tarde. Vi cómo murió y me puse mal. Siempre nos atacan, es la mafia. Vos estás solo, vienen y te atacan. Es una locura, ellos quieren hacer la suya”, relató la pareja en una nota con De 12 a 14 (El Tres).

Por último, el caso es investigado por la fiscal de Homicidios Dolosos Carla Cerliani, que se encontraba de turno. Además, se ordenaron medidas a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal para tomar testimonios a testigos y relevar las cámaras de videovigilancia en toda la zona.