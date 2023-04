VILLA GESELL: Iluminaron con la imagen del fundador de la ciudad el histórico tanque de agua

ZONALES





Carlos Gesell, fundador de la ciudad fue homenajeado en una celebración comunitaria en donde quedó inaugurada su imagen en el histórico tanque de agua de esa comunidad.

Estuvo presente el intendente Gustavo Barrera, el autor Alejandro Marmo, pioneros, la EMO y la Orquesta Municipal.

El edificio, recientemente declarado Monumento Histórico, Cultural, Urbano y Arquitectónico, fue construido en 1982, con el objetivo de mejorar la presión y lograr acercar el agua potable a cada vivienda de la ciudad. Al respecto, se expresó Silvina Gonzales Videla, integrante del Consejo de Preservación del Patrimonio Cultural Geselino: “Como parte del Consejo, nos tocó armar un expediente para recomendar la declaratoria en determinado tipo de términos. Después de un análisis entre los consejeros, se resuelve que debía ser declarado Histórico, urbano, cultural, y arquitectónico” explicó la consejera: “Este tanque fue siempre un punto de referencia de la ciudad. Por eso es patrimonio urbano. Siempre significó un hito en la ciudad. En su momento fue el tanque más importante de América Latina, lo que nos enorgullece como geselinos.”

El acto continuó con un show a cargo de los chicos y chicas de la EMO Villa Gesell. Además, dedicó unas palabras a los presentes el trabajador del arte, Alejandro Marmo, responsable de la creación de la obra: “Uno no tiene que hablar frente a semejante figura como la de Carlos Gesell. Uno se tiene que quedar callado y decir, ‘dame un poquito de ese espíritu, apenas una semillita de esos árboles que plantaste”, expresó Marmo, y añadió: “Me siento un vecino más. Siento que aprendí a valorar estos espíritus que en la argentina sembraron el entusiasmo para el crecimiento en esa estrategia de una población, para el crecimiento, en esa estrategia de inmigración que tuvo el país, y que hoy debemos resignificar y empezar a sembrar, estas y las generaciones que vienen”.

Por su parte, el intendente Gustavo Barrera destacó la importancia de resaltar la figura del fundador: “Muchos de nuestros jóvenes no conocen esa historia, y si nosotros no se la contamos, eso se va perdiendo, y eso no debe suceder, porque en nuestra identidad, también está nuestro futuro. Nuestra historia también nos marca un camino”, expresó el intendente ante el público presente. “Tenemos una comunidad hermosa, donde se destacan mucho la cultura, nuestra orquesta, nuestros artesanos. Eso no se da en muchas zonas de la costa. Y eso se debe a nuestra concepción como geselinos y geselinas. Se debe a los que aquí están sentados, también, que fueron la mano derecha de don Carlos, esos pioneros que vinieron a apostar por una vida mejor, por otra calidad de vida".

Finalmente, el jefe comunal cerró sus palabras expresando: “Esto también es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Es un símbolo de unión. Don Carlos nos une mostrándonos un camino”.

Además, el intendente hizo entrega al director de Obras Sanitarias, Pablo Quintela, una copia de un documento del análisis original de agua de Villa Gesell, pedido por el fundador en el año 1950. El documento, parte del material de nuestro Archivo Histórico Municipal, quedará exhibido en la dependencia, para recordar el compromiso de don Carlos con el acceso al agua potable. Posteriormente, se hizo entrega de una réplica en miniatura de la obra “Carlos Gesell Iluminado” a los pioneros y familiares de pioneros presentes.

Cerró el acto la Orquesta Municipal de Villa Gesell, interpretando su repertorio ante funcionarios, funcionarias, concejales, concejalas, representantes de instituciones, vecinos de la ciudad.