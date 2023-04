MADARIAGA – FUE PRIMICIA DE CNM: “Te vamos a cortar los dedos y te vamos a matar” Así fueron las amenazas durante el robo a un campo

MADARIAGA

Esta mañana CNM te anticipaba, en exclusiva, el robo al establecimiento rural “La Constancia” que fue perpetrado en la noche del lunes por 4 individuos que llegaron vestidos de negro, con sus rostros cubiertos y con guantes para reducir a una mujer que estaba en la casa del campo y robarle una fuerte suma de dólares y pesos para luego escapar.

Hubo mensajes intimidatorios, nombres y frases muy bien utilizadas por algunos de los atacantes que dejan entrever que sabían muy bien quiénes eran sus víctimas. Llegaron a utilizar el nombre de uno de los integrantes de la familia y dieron detalles de la fisonomía de uno de los nietos de la mujer que habían reducido, amenazaban con un arma y ataron de pies y manos al escapar.

Ya informamos que llegaron cuando la denunciante había salido a dar un medicamento a los perros. Recientemente se había hecho de noche y salió con total normalidad sin haber escuchado ningún tipo de ruido. Fue sorprendida y, de entrada, le dijeron:

Tenemos a tu hijo, a tu nieto y a tu nuera. Que lindo que es tu nieto rubio de ojos celestes. Ahora te vamos a hacer hablar con tu hijo.

Pero allí no quedaron los datos que luego fueron plasmados en la denuncia:

Tu marido tiene hoteles en Gesell, sabemos los planos que presentaste y las obras que hiciste.

El calvario se extendería por dos horas. La tuvieron controlada, llegaron a presionarla contra el suelo y, el detalle que no se olvida la mujer, es que no podía verles la piel porque meticulosamente habían cubierto sus brazos con prendas largas y oscuras. También usaban guantes y sólo cree que uno de los atacantes se lo sacó para hacer un llamado telefónico porque no lograba desbloquear y atender el aparato.

Una vez recolectado el botín decidieron colocarla en un ambiente, taparle la boca con cinta y le dieron órdenes muy marcadas.





“Espera una hora porque te vamos a ver pasar por la ruta si te vas”

Pero el plan era llevarse la camioneta Hillux de la familia. El arranque era automático aunque había que cumplir con una serie de pasos para conseguir hacerla andar y ellos no lo lograban. Lo intentaron varias veces y el rodado ni siquiera ejecutaba el encendido electrónico por lo que debieron ir a buscarla para preguntarle cómo llevársela.

Una vez que entendieron que tenían que sentarse, cerrar las puertas, colocarse los cinturones y apretar el embrague consiguieron su cometido y se fueron por el camino de Macedo que desemboca en la Ruta 11.

Somos profesionales, te vamos a cortar los dedos y te vamos a matar

Esa es, todavía, la frase que resuena en la cabeza de la denunciantes.