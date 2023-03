Detuvieron a un joven por la muerte de una nena de 4 años

NACIONALES





Nayla Noemy Torrilla, de 4 años, fue asesinada de un balazo en el Bajo Flores durante un enfrentamiento entre bandas el 8 de febrero pasado. Este martes, la Policía detuvo en Virrey del Pino, partido de La Matanza, a Nahuel Federico Moyano, que estaba prófugo apuntado como autor material del crimen.

Moyano, de 25 años, era buscado por la Brigada 4 de la Policía de la Ciudad por dos causas en las que está acusado de homicidio, una de ellas en las que estaba imputado como autor material del crimen de Nayla.





La otra causa es por el asesinato de Cristian Ezequiel Escobedo, en el mismo barrio, en 2021.

El sospechoso fue detenido por la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad y agentes de la Bonaerense. Quedó a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, a cargo de Eduardo Cubría.

El crimen de Nayla

Según informó la Policía, la nena recibió un tiro en el pecho y fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero, donde confirmaron su muerte.

Aquel día también ingresó al hospital un joven de 19 años con un tiro en una pierna, con una herida con entrada y salida y sin riesgo de vida.

La nena asesinada fue identificada como Nayla Noemy Torrilla y el joven herido como William Hernán Arzamendia Escobar, los dos argentinos.





Nayla entró a la guardia del hospital pasadas las 22 acompañada por su madre, Alcira Torrilla. Poco después de las 23, la nena falleció producto del disparo de arma de fuego que impactó en su tórax "con orificio de entrada y salida", según indicaron las fuentes.

"Mis hijas estaban jugando con sus amiguitas, ellas salen siempre. Yo salí y cuando volví empezaron a los tiros como locos, les dije a las chicas que entren y le pregunté a mi hija mayor por Nayla, me dijo que estaba en la casa de una amiguita y cuando llegó mi hermana Ana la encontró tirada en el piso", contó Alcira en diálogo con Crónica TV.





"Yo la agarré, me fui corriendo al hospital y mi hija murió en mis brazos. La bala le entró por la espalda y quedó en el tórax y le lastimó el corazón. Pido que no se repita esto, porque mañana le puede pasar a otro niño. Y los niños no tienen la culpa de los errores de los padres”, agregó.

Alcira negó que este caso se tratara de un enfrentamiento entre bandas, apuntó contra quienes habrían matado a Nayla y mostró que tiene la foto de ellos. “Los culpables son Nahuel Moreno y Lucas Díaz. Vino un coche como si nada y empezó a pegar tiros a lo loco, no fue un enfrentamiento entre bandas", detalló la madre.





Otro de los nombres que mencionó la mujer fue el de "Gaitán Mendieta".

Orlando, el papá de la nena, dijo que no conoce a los asesinos: "Nosotros nos refugiamos en la iglesia y hasta ahora no podemos enterrar a nuestra hija. Tenemos que seguir investigando, seguir llorándola. Si ya tienen la foto de los asesinos, agárrenlos”.

Alcira desmintió que se tratara de la familia Marola, y aseguró que volvieron de vacaciones este miércoles. "Es mentira que hayan sido ellos. No son perfectos, pero cuando yo no tenía para comer ni para mis hijos, los únicos que me daban una mano eran los Marola", contó la mujer.





La madre de Nayla destacó que es habitual que en el barrio ocurran tiroteos como el de anoche: "Incluso, a veces sacan y prueban armas. A veces, estás tomando mates y no sabés si hay alguien probando un arma cerca”.

Se habría tratado de una emboscada

Los investigadores detallaron que el tiroteo fue en calle 10 y un pasaje sin nombre, del sector 2 del Barrio Ricciardelli (Villa 1-11-14). La seguridad en esa zona está a cargo de Gendarmería Nacional. Allí se encontraron 32 cartuchos de bala 9 milímetros y un plomo.

Según los dichos de los testigos, un vehículo (sería un Renault 9 gris o negro), con cuarto o cinco personas a bordo, habría ingresado por calle 10 en dirección a Charrúa. En ese lugar empezaron a disparar hacia unos ciudadanos que se encontraban en la calle.

En el primer momento, se apuntó contra el grupo denominado "Los Marola". En el ataque murió Nayla y resultó herido el joven de 19 años. En redes sociales hay varias referencias a este grupo delictivo.

Las fuentes indicaron que el hecho guardaría relación con otro ocurrido hace dos semanas atrás, en el que resultaron heridas dos personas mayores de edad.





"El mismo le fue atribuido socialmente a Los Marolas, presumiéndose que el evento reciente podría tratarse de una venganza o ajuste de cuentas por parte de quienes lo sufrieron, es decir 'Los cabrales'", precisaron.

Los dos tiroteos se produjeron un martes y en el mismo horario de las 22/23 horas.

Las fuentes indicaron que la muerte de Nayla se trataría de un "daño colateral", ya que su madre indicó que ellas viven en el lugar, y se comprobó que ella no cuenta con antecedentes penales o alguna vinculación directa con las bandas del lugar.