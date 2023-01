(VIDEO) Sentó a su hijo en sus piernas y lo hizo manejar a 120 kilómetros por hora

NACIONALES





La autopista Riccheri fue el escenario de otro preocupante caso de imprudencia al volante. En esta oportunidad, las imágenes captadas por un testigo muestran a un niño manejando encima del adulto a cargo y a plena luz del día, sin reparar en el peligro de la acción cuando otros vehículos también circulaban por la traza. Finalmente, el protagonista fue duramente sancionado por las autoridades correspondientes.

“Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató el testigo que capturó el video desde su automóvil en diálogo con el canal de noticias TN. Según su testimonio, la secuencia comenzó en Camino de Cintura, a la altura de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese momento, el improvisado camarógrafo intentó comunicarse con el hombre que conducía un auto BMW 320 negro, pero nunca recibió respuesta.

En el video en cuestión se puede observar a un hombre de pelo corto y barba, que vestía una musculosa de color blanco, junto a un menor de edad que parecía estar sentado sobre sus piernas mientras tomaba el volante del automóvil. El niño apenas llegaba a observar el camino y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, otras dos irresponsabilidades.

Como el hombre ni se inmutó ante sus advertencias, el testigo decidió notificar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. “Ahí fue cuando llamé al 911, pero justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, explicó el hombre.





Mientras contaba detalles de los hechos, aseguró que “iba a más de 100 km/h y no lo podía alcanzar”, lo cual evidencia la alta velocidad a la que conducía con un menor a bordo. También le contó al citado medio que iba “con música fuerte, escuchando reggaetón”, una de las posibles razones por las cuales no atendía a sus avisos desde el vehículo contiguo.

Al tomar nota de lo ocurrido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó hoy la suspensión de la licencia de conducir para el hombre que infringió la ley de manejo con su repudiable actitud. “Esta sucesión de hechos en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos. Desde la ANSV aplicamos la suspensión que corresponde. Pero es necesario que las mamás no permanezcan pasivas cuando sus parejas hacen esto. No deben permitirlo. No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo”, expresó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, en un comunicado del organismo.

Como consecuencia de esta suspensión, el conductor deberá ser sometido a una reevaluación psicofísica que determine si está apto o no para manejar un vehículo en la vía pública sin poner en riesgo a otras personas.

Lamentablemente, este tipo de situaciones se vienen reiterando con mayor frecuencia en las últimas semanas. Sin ir más lejos, el pasado 11 de enero desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicaron la suspensión de la licencia de conducir a un hombre que se hizo viral por las imágenes que lo muestran dándole una clase de manejo a su hijo menor de edad en plena autopista Ezeiza - Cañuelas, mientras otros vehículos también circulaban por la traza y sin reparar en el peligro de su accionar.

“No hagas fuerza para acá” y “Dale boludo, llevalo derechito”, se escucha decir al padre durante el video que él mismo grababa, mientras su hijo intentaba conducir el vehículo en el que se trasladaban. Además, se observa al chico que apenas puede agarrar el volante y llegar al pedal del acelerador.

Frente a esta evidente imprudencia, al hombre se le suspendió la licencia de conducir no solo por poner en peligro la vida de su propio hijo, sino también la de los demás conductores que circulaban por la citada autopista. Como se trata de un conductor profesional, también se procedió a la inhabilitación de su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

De acuerdo a la información compartida por la ANSV, el infractor posee Licencia Nacional de Conducir radicada en el partido bonaerense de La Matanza y su suspensión fue una decisión conjunta entre la ANSV -organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación- y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Al quedar suspendido, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

Frente a este episodio, desde la ANSV subrayaron que la forma obligatoria y más segura de trasladar a los niños menores de 10 años es mediante el uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) o sillita infantil, según su peso y tamaño, y siempre en los asientos traseros. El uso correcto de este artefacto reduce entre un 50% y 70% las probabilidades de consecuencias mortales ante un siniestro vial, según comunicaron desde la agencia gubernamental.

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó la línea de WhatsApp 011-6207-0590, mediante el cual la ciudadanía puede realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.