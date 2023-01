MADARIAGA – EXCLUSIVO DE CNM: ¿Cómo se encuentran los jóvenes que fueron atropellados por VW Gol hace 15 días?

MADARIAGA

El atropellamiento de 3 jóvenes en el barrio Quintanilla conmocionó a la ciudad al trascender el 21 de diciembre. El hecho había ocurrido en la noche del 20 cuando un grupo de chicos de entre 16 y 17 años salían de una despensa y se cruzaban a una casa en donde había un festejo familiar.

Luis Alberto Arredondo manejaba un Volkswagen Gol a toda velocidad, perdió el control y los atropelló en la zona de Calle 45 y 6. Sin embargo, a raíz del impacto de causar heridas a tres de los menores no quedó preso porque no se podía comprobar a ciencia cierta que haya estado bajo los efectos de alcohol dado que no había alcoholímetro disponible y se le tuvo que extraer sangre para comprobarlo días después. Tenía poco más de 1,5 gramos de alcohol en sangre lo que representa el triple de lo que establece la Ley Nacional de Tránsito.

Hoy el hombre de 37 años fue detenido en la zona de Calle45, entre 10 y 12, cuando salió a un kiosko a hacer unas compras. La policía yasabía que estaba escondido en la casa de su ex pareja.

A poco más de dos semanas los chicos todavía se recuperan y CNM habló con familiares. B. sigue en estado reservado en Mar del Plata y se evalúa cómo y cuándo traerlo a Madariaga. Tienen que operarlo para reconstruirle una de sus rodillas que quedó destrozada. Además, lo mantenían inmóvil para permitir que su caldera se soldara y evitar así una operación por una fractura.

L. está en su casa y espera un tratamiento para que le reconstruyan su dentadura que se vio seriamente afectada al impactar contra el capó y el vidrio del rodado. Sufrió el faltante de varias piezas y tiene otras flojas por lo que presenta dolores constantes y problemas para alimentarse.

D. sólo fue golpeado por el espejo retrovisor de uno de los laterales del auto. Sufre de pesadillas y de alteraciones en el sueño por el shock que le causó el hecho por lo que se espera de un tratamiento psicológico para ayudarlo.

Todas las familais contrataron abogados para seguir el caso hasta su juicio.