Una fiesta de egresados terminó con una feroz pelea: Una chica fue brutalmente golpeada

NACIONALES





Una fiesta de egresados estuvo al borde de terminar en tragedia este último fin de semana después de que una joven haya sido brutalmente golpeada en las inmediaciones de un salón de fiestas ubicado en la localidad de Melchor Romero.

Según se pudo conocer, a partir del relato de familiares y de la propia víctima, la chica habría sido agredida ferozmente por un hombre que formaba parte de dicha fiesta en 512 y 171 y que estuvo involucrado en un conflicto entre varias personas a la salida del lugar.

El caso se dio a conocer durante la madrugada cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre aquella situación. En ese momento un patrullero se acercó hasta la zona indicada y los efectivos se encontraron con que una joven había sufrido graves heridas en su cara producto de varios golpes de puño.

En aquel intercambio entre las autoridades y la joven violentada, esta les contó que antes de ser golpeada intervino en una pelea entre su amiga y el novio, a lo que este último decidió echarla a las piñas y así fue como terminó de esa manera.

"Así me dejó la cara de la piña que me dio por querer defender a mi amiga de lo mal que la estaba tratando mientras nadie hacia nada. Me dejó inconsciente en el piso y huyó como una rata", explicó la víctima en un comunicado vía redes sociales. "Jamás me metí en ninguna pelea en mi vida. El que me conoce lo sabe. Lo único que hice fue ayudar a una amiga. Ojalá no tengan que pasar por la misma situación y tengan a alguien que si salte por ustedes", agregó.

“Ella está pasándola así por esta mierda, por una persona que le importa una mierda la vida del otro. Y vos tranquila, amor, que se va a hacer justicia”, publicó su madre en Facebook, mostrando su malestar por lo sucedido.