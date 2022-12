Buscan a dos jóvenes que salieron a festejar el triunfo de Argentina y desaparecieron

NACIONALES





Lautaro Morello y Lucas Escalante se encuentran desaparecidos desde el viernes pasado por la noche en la localidad bonaerense de Bosques, en Florencio Varela. Ambos salieron a festejar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni y no se supo más de ellos.

Viralización y pedido

La historia se viralizó en las redes sociales y, por ese motivo, Sofía, la hermana de Lautaro Morello, aclaró: "Por respeto a mi familia y a la de Lucas no compartan información no confirmada por nosotros".

La joven aclaró: "Seguimos buscando a Lucas y Lautaro, les pido su apoyo, gente. Los chicos tienen que aparecer".





Dos grandes amigos

Lucas Escalante, de 26 años, y Lautaro Morello, de 18, son fanáticos de los autos. Escalante continuaba estudiando en el colegio secundario y trabaja en un lavadero de autos que puso en su casa.

En una entrevista, tras la desaparición de los jóvenes, la mamá de Lautaro Morello confesó que no estaba de acuerdo con que su hijo sea amigo del hombre de 26 años: "No me gustaba que se juntara con él porque manejaba muy rápido y tenía miedo de que choquen y que me lo mate".

El vehículo con el que se movilizaban los jóvenes apareció completamente quemado en La Plata.