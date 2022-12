Toro embistió contra un productor rural y causó su muerte

NACIONALES





Un productor rural murió al ser atacado por un toro cuando intentó salir en auxilio de un peón rural. La víctima fue identificada como Víctor Ramón Beltramino, un ruralista de 59 años que tenía pertenencia orgánica al distrito Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y era dirigente del PRO en su ciudad.

El hecho ocurrió este miércoles, en la localidad de Cerrito, a unos 30 kilómetros de la capital entrerriana y por el caso debió tomar intervención la Brigada de Abigeato de la Policía provincial. “No pudimos acercarnos con el móvil policial ni con el vehículo de la médica veterinaria, por la simple razón de que se venía contra los rodados. Intentó topar los mismos”, dijo el jefe de la repartición, Leandro Peralta.

En declaraciones al Canal 11, de Paraná, el funcionario policial explicó que el toro, de la raza sueco rojo, no dejaba que nadie se acerque y embestía a personas, vehículos e incluso a otros animales que se le acercaban. “Tampoco dejaba arrimarse con caballo, por lo que tuvimos que hacerlo con tractor. Topa a caballos, vehículos y hasta un tractor que la familia posee. El animal es muy territorial, riesgoso”, definió.

“El animal actúa por instinto. Si criamos un animal de estas características como si fuera doméstico, cuando son adultos pueden tener este tipo de reacciones porque no se criaron con otros de su especie, entonces tienen las reacciones contra el humano. Al no socializar con animales de su misma especie no internaliza y compite con el humano”, explicó Peralta.

Ataque

El toro que atacó al productor tiene un peso de entre 500 y 600 kilogramos, pero muestra una gran agilidad. Según fuentes policiales, el vacuno arremetió contra el peón rural y el dueño del establecimiento, cuando el primero intentó enlazarlo. El toro reaccionó contra el trabajador y luego contra el productor, una vez que este intentó distraer al animal con la intención de que cese la embestida.

El peón debió recibir atención médica por heridas leves, pero estaba bajo estado de shock al haber presenciado el dramático cuadro. Según se pudo reconstruir mediante la explicación de policías que actuaron, el toro atacó a Beltramino con su cabeza y, una vez en el piso, lo atacó con violentos pisotones.

El dramático hecho no pasó inadvertido en las entidades del campo ni en la política entrerriana. El Consejo Delegado de la Federación Agraria de Entre Ríos emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del productor y dirigente, destacó su actividad gremial y expresó sus condolencias a la familia. “Víctor fue un referente de la entidad en Lechería, actividad que abrazó desde muy joven, y que lo mantenía a pleno, con proyectos nuevos y siempre con la misma pasión. También se destacó como dirigente tanto en la actividad de electrificación rural como en el gremialismo agropecuario con compromiso y solidaridad”, escribieron desde la entidad rural.

Hubo también expresiones de condolencias desde la dirigencia de PRO, a través de las redes sociales, como el caso de la diputada provincial Ayelén Acosta y del exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo.