Se atendía por una infección urinaria y enfermero le dijo, "vení que te pongo un gel" y la abusó en el baño

NACIONALES





Un aberrante presunto caso de abuso que habría ocurrido dentro de un hospital del sur del Gran Buenos Aires fue denunciado por una joven de 27 años que acusó a un enfermero que la habría atacado sexualmente.

Según la denuncia, la víctima se acercó a la guardia del hospital Uriarte, el sábado pasado, cerca de las 15, debido a una infección urinaria que la aquejaba. Sin embargo, un personal de dicho centro de salud se habría aprovechado de la situación para ultrajarla.

"Me pidieron un análisis de orina y mientras esperaba los resultados con una amiga que me fue acompañar, vino este enfermero que me dijo que me tenía que poner una medicación", contó la denunciante, Daiana Custillo.

En diálogo con cronica.com.ar, la joven contó que el sujeto le habría manifestado que le iba a poner "un gel" en su zona íntima, y que habría sido ese el momento en el que ocurrió el desagradable momento que vivió.

No obstante, ese no sería el fin de la pesadilla, a raíz de que luego de contarle a su entorno cercano, se animó a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia correspondiente, aunque la atención no habría sido la esperada.

"Redactaron mal la denuncia y parece que hicieron todo para que se quedara así nomás, en la nada", expresó, aunque no se quedaron conformes y, junto a su familia, se dirigieron a radicar la denuncia directamente en la fiscalía.

"Lo único que quiero es que ese tipo no trabaje más, porque encima hay más chicas que habrían pasado por lo mismo", aseguró Daiana en referencia a las repercusiones que habría tenido una publicación de Facebook que daba cuenta de lo ocurrido en el nosocomio y los mensajes de otras mujeres que también habrían sido abusadas por el mismo sujeto.

Por ahora, la causa permanece en manos del fiscal Alejandro Ruggeri, a la espera de los siguientes pasos de la causa, en busca de esclarecer el hecho.