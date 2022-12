Buscan a una joven que desapareció después de hacer un trámite en el banco

NACIONALES









Daiana Domato tiene 28 años, es mamá de dos niños de 5 y 9 años y su familia la busca de manera desesperada desde ayer por la tarde, cuando fue vista por última vez tras hacer un trámite en el Banco Nación de Lanús Este, en Anatole France y 9 de julio. Por la noche, le habría enviado un mensaje por redes sociales a su marido y un mensaje de voz a sus amistades desde el celular de una mujer que sería su amiga y a quien no encuentran.

“Ella fue al banco a pedir unas tarjetas que no le llegaban. Dejó a los chicos en lo de mi mamá y se tomó el colectivo a las 13. Tiene como cuarenta minutos hasta allá”, dijo a LA NACION Fernando, el marido de Daiana, quien junto con ella y los niños viven en Sarandí.





Fernando explicó que su esposa salió sin celular, ya que hace un largo tiempo se lo robaron. “Siempre se manejaba con uno viejo que tenemos, pero se lo dejó a los nenes. Se fue con lo puesto, una carterita, remera y calzas negras. Es raro que se haya ido así. Ella no es así”, dijo el hombre quien señaló que tanto él como las amigas recibieron un extraño mensaje por la noche desde la cuenta de Facebook de la joven.





“A la noche me mandó un mensaje raro desde Facebook. Algo como ´Me fui a tomar un poco de aire´. Las amigas también recibieron lo mismo. Creemos que alguien le hizo escribir eso. Cuando lo recibí inmediatamente nos fijamos en el celular viejo, donde ella tiene la cuenta de Facebook, pero como no tenemos la clave al principio no podíamos entrar. Lo apagamos y volvimos a prender y pudimos entrar. El mensaje no estaba entre los enviados. Es todo muy raro. O ella entró en su cuenta desde otro lado... no sabemos”, explicó Fernando. También en horas de la noche, otras amistades recibieron un mensaje de voz de ella en la que les dice lo mismo. El mensaje lo habría enviado desde el celular de una amiga que conoce hace poco y vive en Villa Itatí, en el partido de vecino de Lanús, Quilmes.





“Ellas me dicen que tiene la voz rara, que parece que le hacen decir eso. Cuando fuimos a la casa de la amiga no encontramos a nadie. Ahora la policía nos dijo que van a perimetrar la zona para buscarla”, explicó Fernando.

Ayer a las 21 la madre de Daiana hizo la denuncia en la comisaría 6ta. de Avellaneda, ya que ellos residen en la zona. En tanto hoy, se acercaron al banco ubicado en Lanús Este y si bien los empleados confirmaron que Daiana estuvo allí, no les dieron acceso a las cámaras de seguridad.





“Fuimos al banco y les pedimos si nos podían mostrar las imágenes. Nos dijeron que tenemos que tener una orden judicial, pero nos confirmaron que ella estuvo en ahí. Ahora le pedimos a la policía que se pueda acceder a las cámaras de la municipalidad de Lanús”, dijo el marido de la joven, que es verdulero y desde ayer se moviliza junto a familiares y amigos para dar con Daiana.

La búsqueda de Daiana

Daiana tiene el pelo castaño, los ojos rasgados, mide cerca de 1.60 y ayer salió pasadas las 13 horas vestida con una remera y calzas negras. Fue vista por última vez en el Banco Nación de Lanús Este, en Anatole France 1961.

La buscan en la zona sur bonaerense: Sarandí (Avellaneda), Villa Itatí (Quilmes) y Lanús. Si la ven se debe llamar al 11-3206-8193 o al 911.