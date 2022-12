Quiso comprar una blusa en CABA, pero le negaron el envío por ser del conurbano: “Esa villa no la conozco”

En la actualidad existen muchas formas de vender y comprar productos, ya que tanto las plataformas digitales como las redes sociales facilitan que se pueda concretar. Sin embargo, el sistema puede tener desventajas debido a que el intercambio comunicativo entre las personas no siempre es el mejor, como le sucedió a un usuario de TikTok que se volvió viral.

Resulta que Francisco Lonfat le mandó un mensaje a una tienda online de Marketplace (propiedad de Facebook) que vende blusas bordadas. "Hola. ¿Sigue estando disponible? ¿Hacen envíos a zona norte?", escribió. El autor del video no esperaba que el traslado cueste esa gran suma, por lo que decidió hacerle una broma.

La vendedora, por su parte, reaccionó mal y le envió un audio para contestarle su opinión sobre el precio. La anécdota la publicó en su cuenta personal "franciscolonfat" y ya tiene 85 mil reproducciones, así como más de 6 mil "me gusta".

Cómo fue la secuencia con la vendedora que es viral en TikTok

Cuando el joven le envió el mensaje con las preguntas, la administradora de la página respondió: "Hola. Sí. $4400 cuesta. Los envíos son en moto. En CABA $700 y en provincia depende de los kilómetros".

Al potencial cliente le pareció bastante caro. "Supongo que a Tortuguitas cuesta como un pasaje en avión", expresó junto a un emoji de cara que guiña el ojo. La mujer, en este caso, decidió seguir la conversación a través de un audio.

"Y un poco más también, porque la verdad que esa villa yo no la conozco. Somos de Recoleta, CABA, así que si la gente quiere comprar pero vive en el bajo mundo... yo la verdad que no hago envíos a ese lugar ni conozco ese nombre", indicó.

Los usuarios de la red social no tardaron en opinar sobre el chat: "Pará, Claudia, estás vendiendo blusas en Marketplace", "Se cree que vende Louis Vuitton", "Qué le pasa, se cree de la realeza", "La vendedora del año", "Los 2 tremendos personajes", fueron algunos de los comentarios.

"Pero Claudia, tu blusa debe ser de Flores", "La más humilde de Capital", "Bajo mundo le manda, no encuentro la publicación para preguntarle cuánto me sale el envío a Merlo", "¿Esto es real?", "Me pasó lo mismo con una señora", "Vive en un mundo paralelo", "Cuando sos tu propia jefa", continuaron.

Por último, ante las preguntas de muchas personas, el autor del video contó que su mamá le respondió el audio y la vendedora la bloqueó para que no puedan seguir hablando. "Después le hablé yo y me mandó como 4 audios insultándome", aseguró.