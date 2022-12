Ladrones golpearon salvajemente a una pareja de jubilados para robarles a ellos y a su nieto de 12 años

NACIONALES





Oscar y Violeta son un matrimonio de jubilados que vive en el barrio porteño de Monte Castro. Ayer, mientras dormían, fueron atacados por delincuentes que los golpearon brutalmente y les robaron.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 02:30. En ese momento, la pareja estaba descansando en el dormitorio y su nieto, un nene de 12 años que es paciente oncológico, se encontraba en la habitación de al lado junto al enfermero que lo cuida.

Fue allí cuando los ladrones se hicieron presentes y comenzaron a atacarlos. “Estaba dormida, no sabía si estaba soñando o era real. Me dijo quedate quieta porque te quemo”, relató la mujer a TN.

“Él (Oscar) enseguida reaccionó, se tiró encima del tipo y le pegó. Yo le tiré con un cajón, pero vino otro que me agarró de los pelos y me tiró con el ventilador en la cabeza. Me pedían que les diera la plata”, señaló.

El hombre, por su parte, recuerda que eran entre 6 y 8 personas y que seguían apareciendo cada vez más: “Yo pensé ‘uh, esto no termina más’”.

Las víctimas creen que los asaltantes ingresaron por el fondo de la vivienda y que realizaron algún tipo de trabajo de inteligencia previo por el conocimiento que tenían sobre la casa.





Los ladrones continuaron atacándolos a golpes hasta que, en un momento, llevaron al enfermero hasta la habitación de ellos y Violeta les pidió que la dejaran ir con su nieto. “Forcejeé con el tipo, me pegó, me tiró al suelo. Yo me pude levantar y le dije que mi nieto era paciente oncológico, que seguro estaba asustado. Ahí me dijo que me fuera con él”, detalló la mujer, y añadió que al entrar al cuarto, el nene estaba muy asustado y pidiendo que no los mataran.

Se robaron hasta la consola de videojuegos del nene

“Hasta la PlayStation del nene se llevaron. Yo les pedía por favor que no se la lleven, que el nene no se puede ni poner de pie y es el único entretenimiento que tiene, solo puede mover las manos”. Según la señora, el ladrón pareció acceder a su pedido y le aseguró que no se la iban a llevar porque él “la entendía” ya que también tenía hijos. “Pero se la llevaron igual y el teléfono también”, lamentó Violeta.

Los delincuentes insistieron con el pedido de más dinero y hasta utilizaron objetos contundentes para golpear a Oscar: su cara es la fiel prueba de ello, ya que quedó desfigurado por los golpes.

Violeta recibió cuatro puntos en la cabeza. Oscar, por su parte, debe realizarse una resonancia por la cantidad de golpes que recibió.

“No hay justicia, tienen que estar todos presos. A lo mejor puede ocurrir algo de vez en cuando, pero no todos los días”, pidió el hombre.

En medio del móvil de TN, el primo del nene se acercó hasta la vivienda y le regaló su PlayStation: “Para que no se aburra porque le robaron la suya”, manifestó el chico.