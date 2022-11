Un influencer entró por los techos a la casa de Gran Hermano

NACIONALES





A poco más de dos semanas del debut de Gran Hermano, el tiktoker El Wandi generó una fuerte polémica en redes al violar la seguridad de la casa e interactuar con los participantes.

El influencer compartió el video en el que se lo ve trepar un alambrado y escalar un techo lindero al jardín de la casa de Gran Hermano. Una vez en propiedad privada, El Wandi publicó el material de su irrupción en el reality de Telefe.

EL WANDI SE INFILTRÓ EN LA CASA DE GRAN HERMANO

"Averiguamos por dónde meternos y esta es una entrada muy potable. Así que vamos a intentarlo", dijo el tiktoker, listo para ingresar a la casa vecina.

Luego continuó con el relato de los hechos, desde el techo y con el celular en mano, mostrando la casa de GH 2022 y a los participantes acercándose a él.

"Bueno gente, la casa de Gran Herm "Acabamos de trepar por ahí. ¿Quieren ver la casa de Gran Hermano? La van a ver. El Wandi, papá. ¿Qué hago? ¿Les tiro la remera? No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Vinimos para romper. Tiro la remera y me tengo que ir rajando", agregó el influencer, tras violar la seguridad de la casa y poner en riesgo el aislamiento de los concursantes del reality de Telefe.ano está ahí. Vamos a subirnos acá. No lo voy a negar, estoy un poco ansioso", expresó.