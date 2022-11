Un hombre apuñaló al abusador de su hija, pero no irá a la cárcel: “Me bajé de la moto, lo encaré y lo maté”

NACIONALES





Fernando Matías Vila fue condenado por el homicidio del hombre que abusó sexualmente de su hija de cinco años, pero no irá a la cárcel. Para la Justicia de la ciudad de Bahía Blanca, actuó bajo emoción violenta.

“Hacía rato que estábamos esperando esta noticia”, dijo Vila tras la condena, en una entrevista con La Brújula 24. Un jurado popular acompañó en las últimas horas la postura de la defensa y sentenció al albañil a una pena menor a tres años, por lo que no quedará preso. En cambio, la fiscalía había pedido que se lo condenara por homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años.

La confesión de un homicidio

El hecho que fue juzgado ocurrió el 20 de octubre de 2019 en el interior de una casa ubicada en la calle El Resero al 300. Hasta allí se dirigió Vila minutos después de que su hija, que entonces tenía solo 5 años, le contara que el sujeto que vivía en ese lugar la había violado.

“Justo había un cuchillo arriba de la mesada y fue lo primero que agarré. Sinceramente no me acuerdo mucho, bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. De los nervios que tenía la abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así. Ella trataba de tranquilizarme y le dije que fuéramos a la Policía, pero no pensé que estaba muerto. Imaginé que lo había lastimado”, contó el padre de la víctima sobre aquel dramático momento.

En su primera declaración ante la Policía, “les dije que había lastimado al violador de mi hija, me metieron en una oficina y fueron a la dirección que yo les pasé”. Cuando los efectivos volvieron lo trasladaron a un calabozo y uno de los uniformados le explicó que el hombre que había atacado ya estaba muerto cuando llegaron.

“Me arrepiento de lo que hice, porque si no hubiera ido directamente a la casa no me hubiera pasado todo esto. Hace 3 años que vengo viviendo un calvario”, aseveró Vila, que en medio de esta situación y la pandemia, también se quedó sin trabajo.

En cuanto al estado actual de la nena abusada, contó que “todavía sigue mal”. “Nosotros tratamos de apoyarla en todo. Igual no va a los cumpleaños, con los chicos del barrio no se junta tampoco. Hasta hace poco no sabía que estuve preso, ella pensaba que yo estaba trabajando en el penal”, dijo.

Y concluyó: “En la cárcel, por lo que había caído yo, no la pasé mal con los otros presos. Pero es feo estar ahí adentro porque tiene que ir tu familia a verte y se tienen que desvestir para entrar. Además, yo soy el único sostén de la familia y todos los días me preguntaba si en mi casa estaban comiendo o no”.