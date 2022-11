Un auto atropelló a un grupo de jóvenes y mató a una chica de 17 años

NACIONALES





Un conductor realizó una insólita maniobra y atropelló a un grupo de jóvenes que se encontraba en la vereda. A causa del impacto una adolescente de 17 años murió y otro chico se encuentra gravemente herido.

Todo ocurrió en la mañana de domingo cuando Jazmín Fernández, sus cuñados y amigos volvían de festejar un cumpleaños en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza.

La dramática secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se logra observar con claridad la increíble maniobra que realizó el conductor y que terminó con la vida de Jazmín.





De acuerdo a lo relatado por sus familiares y amigos a TN, minutos antes el mismo acusado los vio tomando bebidas alcohólicas y se acercó a pedirles. “Les convidamos y cuando se empezaron a drogar nos alejamos”, contó Jaqueline, amiga de la víctima y quien estuvo en el momento del impacto.

Diego, otro amigo, aseguró que cuando sucedió el choque había un patrullero en la esquina porque le habían sacado la moto al acompañante del conductor acusado. Según indicaron los jóvenes, al parecer el vehículo era robado.

Tras eso, el chofer se subió al auto Volkswagen color gris que se encontraba estacionado de la mano de enfrente. Salió a toda velocidad pero realizando una curva abierta, en “u”, lo que generó que el auto atravesara toda la calle, se subiera a la vereda e impactara contra el grupo de chicos.

Atropelló a casi todos, solo algunos lograron esquivar el impacto. “Estábamos todos de espalda por irnos, no entendemos lo que paso. Aparentemente fue apropósito, nos vio parados y se reía”, manifestó Jaqueline.





“Fue un descontrol, corrimos y Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. Ya había llegado la policía pero nadie llamó a una ambulancia”, detalló la joven.

En ese momento el acusado volvió a bajar al asfalto e intentó escaparse pero un desperfecto mecánico se lo impidió y enseguida se acercaron otras personas que fueron testigos del choque y lo detuvieron a golpes. “Nos ayudaron para que el chabón no se vaya. No sé si fue por el efecto de la droga pero nos vio”, señaló y añadió: “La piba con la que estaba lo tapaba para que nadie le haga nada, no quería que le peguen”.

Finalmente el conductor fue detenido acusado de homicidio y conducta temeraria. “Queremos que se haga justicia, queremos que este chabón que hizo algo que no se entiende vaya preso”, expresó Diego. “Nos atropelló a todos, nos tiró a todos por arriba”, sostuvo.

“No hay explicación, ¿qué explicación le podes encontrar?, ellos salieron a divertirse, a compartir un rato, son chicos jóvenes, gente de bien. Jazmín trabajaba con mi hijo en el club, la conoce todo el barrio, están todos impactados porque es una locura lo que pasó. Esperemos que esto sea ejemplar para que no vuelva a pasar otra Jazmín, esperemos que haya justicia”, concluyó David, el suegro de la víctima.